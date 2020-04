Ook komend weekend, waarin mooi lenteweer wordt verwacht, blijft de oproep van premier Mark Rutte om binnen te blijven staan. "Ga niet de straat op, niet naar het strand en niet naar het bos", zei hij vrijdag na afloop van de ministerraad. "Gebruik je gezond verstand."

"We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we het lek in het schuitje kunnen dichten", zei Rutte. "Houd dus vol, ook als de zon schijnt."

De premier doet de oproep twee weken na het weekend waarin Nederlanders in groten getale naar het strand en recreatiegebieden trok.

Nu de weersvoorspellingen voor het aanstaande weekend gunstig zijn, bestaat er een kans dat mensen de coronamaatregelen opnieuw niet naleven. Dit kan volgens de premier leiden tot een piek in het aantal nieuwe besmettingen, terwijl er juist een voorzichtige afvlakking in het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten te zien is.

Rutte waarschuwt mensen die van plan zijn de oproep naast zich neer te leggen en benadrukt dat er zal worden gehandhaafd. "Desnoods met boetes." Uit een rondgang van NU.nl blijkt dat de veiligheidsregio's er vertrouwen in hebben dat mensen zich aan de maatregelen zullen houden. Extra maatregelen worden niet nodig geacht, omdat veel recreatiegebieden al gesloten zijn.

Mocht het mooie weer toch tot drukte leiden, dat zullen toegangswegen geblokkeerd worden en boetes worden uitgedeeld.

Frisse neus halen mag, maar dan in je eigen buurt

Dat betekent niet dat heel Nederland het hele weekend moet binnenblijven. Een frisse neus halen, mag nog steeds. "Maar doe dat op je eigen balkon, in je tuin of in je eigen buurt. Ga naar het parkje om de hoek dat je normaal overslaat. Ga niet naar de hotspots, maar kies een rustig plekje", zei Rutte. Voor mensen die een luchtje gaan scheppen, blijft gelden dat de 1,5 meter afstand moet worden bewaard.

Voor een verbod voelt de premier niet veel. "Ik ga niet voor iedere deur een politieagent zetten." Het gaat volgens de minister-president om een kleine groep die de regels niet naleeft . De laatste dagen lijkt het volgens Rutte met name te gaan om jongeren die zich niets van het coronavirus aan te trekken, omdat zij denken dat ze niet ziek kunnen worden. Zo waarschuwt de premier dat kinderen van in de leeftijd van vijftien en zestien jaar ook op de intensive care kunnen belanden. "Maar ook al word je zelf niet ziek, je kunt wel ouderen en kwetsbaren besmetten."

