Corona virüs, pek çok diğer ülke gibi Hollanda’yı da etkiledi. Pek çok kişi virüsü kaptı ve hatta virüsten dolayı yaşamını kaybetti. Hükumet virüsün yayılmasını önlemek üzere birkaç yeni kural çıkardı. Normalde izin verilen pek çok şey şu anda artık bir süreliğine yapılamıyor. Neler değişti ve nelere dikkat etmen gerekiyor? NU.nl, en önemli bilgileri senin için bir sıraladı.

Corona virüs nedir?

Corona virüs yüksek ateş, öksürük ve solunum güçlüğü gibi pek çok semptoma yol açabilir. Hafif semptomlar soğuk algınlığını andırabilir, ama virüs akciğer iltihabına, böbrek yetmezliğine veya ölüme neden olabilir. Corona virüs, COVID-19 hastalığına yol açar.

Corona virüs, Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıktı, ama artık bütün dünyaya yayılmış durumda. Hollanda’da virüse ilk defa Şubat ayı sonunda rastlandı.

Virüs şu anda Hollanda’da on binlerce kişiye bulaşmış durumda. Virüsü kapan kişilerin küçük bir bölümü corona virüsten dolayı yaşamını kaybeder. Virüsün, 65 yaşının üzerindeki kişiler ve halihazırda salık şikayetleri olan kişiler için normalden daha tehlikeli olduğu anlaşılıyor.

Hollanda’da hangi önlemler geçerli?

Bakanlar Kurulu virüsün yayılmasını önlemek üzere birkaç yeni kuralı yürürlüğe soktu. Bunların çoğu 28 Nisan’a kadar geçerli olacak; ancak bu süre uzatılabilir.

En önemli noktalar şunlardır:

El sıkışma.

Ellerini sabunla, en az yirmi saniye boyunca yıka.

Mümkün olduğu kadar evde kal ve sosyal temastan kaçın.

1,5 metre mesafeyi koru.

Öksürmen veya aksırman gerekirse bunu dirseğine yap.

Hasta bakım evleri ziyarete kapalıdır.

Kafeler, restoranlar, kumarhaneler, yüzme havuzları ve berberler kapalıdır.

Yine de dışarı mı çıkıyorsun?

Yine de dışarı çıkıyorsan iki kişiden fazla yan yana yakın duramazsınız. Bu sırada da 1,5 metre mesafe kuralı geçerlidir. Kurallara uymazsan en fazla 400 avro para cezası alabilirsin. Aynı ailenin fertleri için bir istisna geçerlidir.

Virüs kaptığımı tahmin ediyorum. Ne yapmalıyım?



Nezle, boğaz ağrısı, öksürük ve baş ağrısı gibi hafif şikayetlerde ev doktorunuzla (aile hekimi) temasa geçmeniz gerekli değildir. Evde kal ve başkalarına virüs bulaştırmadığından emin ol. 38 derecenin üzerinde ateş, nefes darlığı veya bir akciğer iltihabı gibi ağır şikayetlerin mi var? Bu takdirde derhal ev doktorunu (aile hekimi) ara.

Her yer kapalı değil

Süpermarketler gibi mağazalar, pazar ve giyecek mağazaları normal bir şekilde açık kalabilir; ama müşteriler birbirleriyle aralarında 1,5 metre mesafeyi korumalılar.

Doğal koruma alanları, parklar, plajlar, kamp yerleri ve eğlence parkları da açık kalabilecek. Buralarda da büyük gruplar bir araya gelemeyecek ve en az 1,5 metre mesafe korunacak.

Toplu taşıma (tren, otobüs vb.) çalışmaya devam edecek. Öte yandan, yalnızca gerekli yolculukların yapılması ve bu yolculuklar sırasında da insanların başkalarıyla aralarında mümkün olduğu kadar mesafe bırakmaları çağrısı yapıldı.

Okullar ve çocuklar

Tüm ilk okullar, normalde, Mayıs tatiline kadar (en son 10 Mayıs’a kadar) kapatıldı. Çocuk yuvaları (kinderopvang) ve okul sonrası yuvalar (naschoolse opvang) ise 28 Nisan’a kadar kapatıldı. “Kritik meslekler”de çalışan hemşire ve doktor gibi ebeveynler için bir istisna geçerlidir.

Ayrıca diğer öğretim kurumlarının da (orta öğretim, MBO [mesleki orta öğretim okulları], HBO [meslek yüksek okulları] ve WO [üniversiteler]) kapıları kapalı kalacak. Bu okullardaki öğrenciler mümkün olduğu kadar evden (dijital) eğitim alacaklar. Merkezi sınavlar da iptal edildi. Diğer sınavlar mümkün olduğunca başka bir şekilde yapılmaya devam edilecek.

Pek çok büyük etkinlik yapılmayacak

Büyük festival ve etkinlikler 1 Haziran’a dek iptal edildi. Bu durum, Kral Günündeki etkinlikler için de geçerlidir. Belirli spor müsabakaları da bu yönetmelik kapsamına giriyor. Bu kapsamda örneğin 1 Haziran’a kadar futbol da oynanamayacak.

Otuz kişiyi aşmadıkları sürece cenaze törenleri, dini ibadetler ve evlilik törenleri önümüzdeki dönemde yapılabilecek.

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