تأثرت هولندا، مثل العديد من البلدان الأخرى، بفيروس كورونا. حيث أصيب الكثير من الأشخاص بالفيروس وتوفي البعض الآخر. لضمان عدم انتشار الفيروس بشكل أكبر، طبقت الحكومة عددًا من القواعد الجديدة. وبالتالي، فإن العديد من الأشياء المسموح بها عادة لم يعد مسموح بها في الوقت الحالي. ما هي الأشياء التي اختلفت وما الذي يجب عليك الانتباه إليه؟ يقدم الموقع الإلكتروني NU.nl أهم المعلومات بالنسبة لك في هذا الصدد.

ما هو فيروس كورونا؟

يمكن أن يسبب فيروس كورونا العديد من الأعراض، مثل الحمى والسعال وصعوبة التنفس. تشبه أعراضه الخفيفة أعراض البرد، ولكن يمكن أن يؤدي الفيروس أيضًا إلى الالتهاب الرئوي أو الفشل الكلوي أو الوفاة. ويتسبب فيروس كورونا في الإصابة بمرض COVID-19.

ظهر فيروس كورونا في ديسمبر/كانون الأول 2019 في الصين، ولكن الفيروس انتشر الآن في جميع أنحاء العالم. تم اكتشاف الفيروس لأول مرة في هولندا في نهاية شهر فبراير/شباط الماضي.

في الوقت الحالي، يوجد عشرات الآلاف من المصابين بالفيروس في هولندا. ويتسبب فيروس كورونا في وفاة نسبة قليلة من المصابين بالفيروس. ويبدو أن الفيروس خطير للغاية بالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية بالفعل.

ما هي التدابير المُطبقة في هولندا؟

لمنع تزايد انتشار الفيروس، طبقت الحكومة عددًا من التدابير الجديدة. ومعظم هذه التدابير سارية حتى 28 أبريل/نيسان 2020، ولكن يمكن أن يتم تمديدها.

هذه هي أهم التدابير المُطبقة:

لا تصافح أحدًا.

اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون لمدة عشرين ثانية على الأقل.

ابق في المنزل قدر الإمكان وتجنب الاتصال الاجتماعي.

احرص على وجود مسافة 1.5 متر بينك وبين الأشخاص الآخرين .

عند العطس أو السعال، افعل ذلك في مرفقك.

لا يُسمح بزيارة دور رعاية المسنين.

تم إغلاق المقاهي والمطاعم والكازينوهات وحمامات السباحة وصالونات التجميل وصالونات الحلاقة.

هل ستخرج من المنزل؟

إذا قررت الخروج من المنزل، فيُرجى العلم بأنه لا يُسمح بتواجد أكثر من شخصين على مقربة من بعضهما. وهنا أيضًا يسري تطبيق وجود مسافة الـ 1.5 متر بين هذين الشخصين. وإذا لم تلتزم بهذه القاعدة، فقد يتم فرض غرامة عليك بحد أقصى 400 يورو. ويُستثنى من هذه القاعدة أفراد الأسرة الواحدة.

أعتقد أنني أصبت بالفيروس. ما الذي يجب أن أفعله؟



في حالة الشكاوى البسيطة التي تشبه أعراض دور البرد كالزكام والتهاب الحلق والسعال والصداع، ليس من الضروري الاتصال بطبيب الأسرة. ابق في المنزل وتجنب إصابة أشخاص آخرين بالعدوى. هل تعاني من شكاوى خطيرة مثل الحمى التي يصاحبها ارتفاع درجة حرارة يزيد عن 38 درجة، أو ضيق في التنفس أو التهاب رئوي؟ إذن اتصل بطبيب الأسرة على الفور.

ليس كل شيء مغلق

مسموح بأن تظل بعض المتاجر مفتوحة، مثل محلات السوبر ماركت والسوق ومحلات الملابس، ولكن يجب على العملاء أن يلتزموا بوجود مسافة قدرها 1.5 متر بين الشخص والآخر.

ومسموح أيضًا بأن تظل المناطق الطبيعية والحدائق والشواطئ والمعسكرات والمتنزهات الترفيهية مفتوحة. وهناك أيضًا لا يُسمح بتواجد مجموعات كبيرة، ويجب الالتزام بوجود مسافة قدرها 1.5 متر بين الشخص والآخر.

تستمر سائل النقل العام (مثل القطارات والحافلات "الأتوبيسات") في العمل. ومع ذلك، توجد دعوة للقيام بالتنقلات الضرورية فقط، وكذلك الحرص على وجود مسافة فاصلة عن الآخرين قدر الإمكان.

المدارس والأطفال

من حيث المبدأ، تم إغلاق جميع المدارس الابتدائية حتى عطلة مايو/أيار (حتى 10 مايو/أيار 2020 على أقصى تقدير). وتم إغلاق مراكز رعاية الأطفال ومراكز خدمات الرعاية بعد المدرسة حتى 28 أبريل/نيسان 2020. يُستثنى من ذلك الآباء والأمهات الذين يعملون في "مهن الأوقات الحرجة "، مثل الممرضات والأطباء.

كما تم إغلاق مؤسسات تعليمية أخرى (التعليم الثانوي المهني (mbo)، التعليم المهني العالي (hbo)، التعليم العالي (wo)). ويحصل التلاميذ والطلاب على أكبر قدر ممكن من التعليم المنزلي (الرقمي). كما تم إلغاء الامتحانات المركزية. ويتم إجراء الامتحانات الأخرى بقدر الإمكان بطريقة مختلفة.

إلغاء العديد من الأحداث والفعاليات الكبيرة

تم إلغاء المهرجانات والفعاليات الكبيرة حتى 1 يونيو/حزيران 2020. وينطبق هذا الإلغاء أيضًا على فعاليات العيد الوطني يوم الملك "Koningsdag". وتشمل هذه القواعد أيضًا إلغاء بعض المسابقات الرياضية. على سبيل المثال، لا يمكن لعب كرة القدم حتى 1 يونيو/حزيران 2020.

يُسمح بأن يستمر تنظيم الجنازات والخدمات الدينية وحفلات الزواج خلال الفترة المقبلة، طالما أن عدد الحاضرين لا يتجاوز الثلاثين شخصًا.

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