Meer patiënten en zorgmedewerkers kunnen zich vanaf maandag laten testen op COVID-19, de ziekte die het coronavirus veroorzaakt. De komende dagen en weken wordt het aantal dagelijkse tests opgeschaald van ruim 4.000 naar ongeveer 17.500.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) kondigde het nieuwe testbeleid vorige week dinsdag al aan. Hij wil er zo voor zorgen dat alle mensen in de zorg veilig hun werk kunnen doen, maar ook dat de kwetsbare personen met wie zij werken bescherming krijgen.

De extra tests zijn in eerste instantie bedoeld voor zorgmedewerkers en cliënten in de verpleeg-, gehandicapten- en thuiszorg en de ggz. Ook kunnen huisartsen de testen aanbieden aan mensen die tot risicogroepen behoren. Voorheen werden vaak alleen medewerkers en patiënten in ziekenhuizen getest.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft vanwege het nieuwe beleid het aantal testlabs uitgebreid van 15 naar 41. De laboratoria zijn voornamelijk te vinden in ziekenhuizen en universitair medische centra (umc's).

Door de extra labs neemt de totale capaciteit toe tot 17.500 tests per dag. Als het nodig is, kunnen de labs nog langer openblijven, tot 24 uur per dag. Dan zouden er dagelijks 29.000 tests uitgevoerd kunnen worden.

RIVM blijft op dezelfde manier testen

De nieuwe testkits zullen hetzelfde zijn als die momenteel in gebruik zijn. Er zijn echter biotechnologiebedrijven die snellere testen aanbieden. Bij zo'n test hoort een patiënt al binnen een aantal uren de uitslag. Bij de huidige testen duurt dat ongeveer 24 uur.

Volgens een woordvoerder houdt het RIVM echter vast aan de huidige manier van testen, omdat dergelijke nieuwe testkits nog niet op grote schaal beschikbaar zijn en het belangrijk is dat alle labs op dezelfde manier testen. "Als er links en rechts verschillende testen worden gedaan, dan heb je daar qua betrouwbaarheid weinig aan", zegt hij.

