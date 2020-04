Politieagenten mogen voortaan mensen die op hen hoesten of hen bespugen en daarbij beweren dat ze besmet zijn met het coronavirus, verplichten tot het afgeven van wangslijm. Dat maakte minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vrijdag na afloop van de ministerraad bekend.

"Het is onbegrijpelijk dat er mensen zijn die met opzet spugen of hoesten in iemands gezicht. Het is niet alleen smerig en beledigend, maar met het coronavirus ook nog eens levensgevaarlijk", aldus Grapperhaus.

Sinds de uitbraak van het coronavirus krijgt de politie te maken met verdachten die bij staande houdingen en aanhoudingen in de richting van agenten of hulpverleners hoesten of zelfs spugen en daarbij zeggen dat zij zelf het virus dragen.

Met een noodwet, die binnen enkele weken van kracht moet zijn, kan de politie voortaan testen of een verdachte daadwerkelijk besmet is met het virus. Ook wordt het door de wet voor de politie mogelijk om mondmaskers aan te brengen op verdachten of "personen met verward gedrag".

Zogenaamde coronaspugers komen via het 'snelrecht' voor de rechter. Het Openbaar Ministerie neemt coronaspugen zeer hoog op, zei Grapperhaus. "Niet voor niets hanteert het OM een lik-op-stukbeleid en wordt dit onder poging tot zware mishandeling geschaard", aldus de minister.