De veiligheidsregio's treffen dit weekend amper extra maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hoewel er vanwege de hoge temperaturen drukte kan ontstaan. De veiligheidsregio's vertrouwen erop dat de landelijke en regionale voorschriften afdoende zijn en dat de inwoners hun verantwoordelijkheid nemen, blijkt vrijdag uit een rondgang van NU.nl.

Van de 25 veiligheidsregio's heeft een ruime meerderheid vragen over de aanpak tijdens het zonnige weekend beantwoord. Daaruit blijkt dat met de komst van noodverordeningen, zowel vorige week als deze week, veel maatregelen al zijn vastgelegd.

Zo zijn de recreatiemogelijkheden in veel gebieden beperkt door de bijvoorbeeld de sluiting van campings en vakantieparken. Speelplaatsen, hangplekken en andere locaties waar mensen zich regelmatig niet aan de voorschriften houden, zijn al door de lokale autoriteiten gesloten.

De veiligheidsregio's roepen Nederlanders net zoals in de voorgaande weekenden op om zoveel mogelijk thuis te blijven. De regio's worden geholpen door de Rijksoverheid, die hier vrijdag een landelijke campagne over is gestart. Daarin wordt benadrukt dat de regels ondanks het mooie weer nageleefd moeten worden.

Ov-bedrijven en verschillende andere organisaties hebben hun eigen boodschappen voor dit weekend. Zo benadrukken de ov-bedrijven gezamenlijk dat treinen, trams, metro's en bussen alleen rijden voor de mensen die het openbaar vervoer echt nodig hebben, terwijl Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer mensen oproepen natuurgebieden te mijden.

Aantal regio's neemt wel extra maatregelen

Een klein aantal veiligheidsregio's zegt wel extra maatregelen te treffen. Daar wordt vaker gecontroleerd op populaire plekken, waaronder bouwmarkten en duingebieden, of wordt het aantal handhavers uitgebreid. Ook dit weekend kunnen alsnog locaties worden gesloten en burgers of bedrijven worden beboet.

De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland lijkt de verregaandste stappen te nemen. Zondag wordt de toegang tot Amsterdamse parken beperkt en geldt er een vaarverbod voor de grachten in de binnenstad.

In de Veiligheidsregio Haaglanden worden de maatregelen gelijkgetrokken: alle parkeergelegenheden langs de kust gaan dicht. Een aantal kustplaatsen had dit eerder zelf al besloten, waardoor er verschillen in de regio waren. Ook in andere veiligheidsregio's zijn stranden in de afgelopen weken ontoegankelijker gemaakt.

Veel veiligheidsregio's zeggen dat de maatregelen in hun gebieden goed worden nageleefd en verwachten dat de inwoners hun verantwoordelijkheid blijven nemen en hun verstand blijven gebruiken, ook als de temperaturen dit weekend op sommige plekken naar 20 graden stijgt.

