De COVID-19-uitbraak heeft een grote impact op de Nederlandse samenleving. Zo stroomt de inbox van NU.nl vol met vragen van lezers die met onzekerheden en problemen rond het coronavirus zitten. Diverse instanties zijn hulplijnen gestart om die mensen te helpen. Een overzicht.

Het landelijk informatienummer

Het landelijk informatienummer van de Rijksoverheid voor vragen over het coronavirus is 0800-1351 (gratis). Dit informatienummer is elke dag van 8.00 tot 22.00 uur te bereiken. Voor vragen over ernstige gezondheidsklachten geldt: neem (telefonisch) contact op met de huisarts.

Rode Kruis

Het Rode Kruis heeft een hulplijn opgezet voor mensen die een luisterend oor nodig hebben of hulpvragen hebben omdat ze in quarantaine of thuisisolatie zitten. Dit nummer is zeven dagen per week van 9.00 tot 21.00 uur bereikbaar op 070-4455 888 (gebruikelijke belkosten).

De Luisterlijn

Ook de Luisterlijn is de hele dag bereikbaar voor mensen die zich geconfronteerd voelen door de coronacrisis en hierover willen praten. Dat kan dag en nacht via 0900-0767 (gebruikelijke belkosten).

ANBO

Ouderen die graag een praatje willen maken of met specifieke vragen zitten, kunnen zeven dagen per week bellen met ouderenorganisatie ANBO. De medewerkers zijn van 9.00 tot 21.00 uur op 0348-466 666 (gebruikelijke belkosten) bereikbaar voor zowel leden als niet-leden.

De Kindertelefoon

Kinderen kunnen net zoals in niet-coronatijden gratis en anoniem bellen met de vrijwilligers van De Kindertelefoon. Dat kan elke dag tussen 11.00 en 21.00 uur via 0800-0432 (gratis).

Nationaal Ouderenfonds

Het Nationaal Ouderenfonds vindt dat online contact nu nog belangrijker is en is daarom de Helpdesk Welkom Online gestart. Ouderen kunnen hier vragen stellen over bijvoorbeeld videobellen en sociale media, maar ook over waar de laatste informatie over het coronavirus te vinden is. De helpdesk is op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur te bereiken op 088-344 2000 (gebruikelijke belkosten).

MIND Korrelatie

Mensen met psychische en sociale problemen kunnen terecht bij experts van MIND Korrelatie. Zij zijn op werkdagen tussen 9.00 en 22.00 uur bereikbaar via 0900-1450 (kosten: 0,15 euro per minuut). Ook worden doordeweeks via een livestream vragen beantwoord door deskundigen en ervaringsexperts.

KVK

Ondernemers die vragen hebben over speciale coronaregelingen kunnen bellen met het KVK Coronaloket. Medewerkers beantwoorden elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur vragen via 0800-2117 (gratis).

Mantelzorglijn

MantelzorgNL heeft de meestgestelde vragen al op een rij gezet, maar mantelzorgers die de richtlijnen van de overheid met betrekking tot hun situatie nog onduidelijk vinden, kunnen op werkdagen contact opnemen. Dat kan tussen 9.00 en 18.00 uur op 030-760 60 55 (gebruikelijke belkosten).

Monuta Uitvaart Hulplijn

Monuta heeft voor mensen die iemand verloren hebben een hulplijn opgezet. Er zijn namelijk coronamaatregelen over uitvaarten opgesteld en daar zijn veel vragen over. De Uitvaart Hulplijn is de hele week van 9.00 tot 21.00 uur te bereiken via 0800-7236274 (gratis).

