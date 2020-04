Het aantal mensen dat in Nederland is overleden aan de gevolgen van het coronavirus is met 148 gestegen naar 1.487. Verder zijn 502 nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen of opgenomen geweest, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vrijdag in de dagelijkse update.

De nieuwe cijfers van het RIVM laten niet de werkelijke toename van het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen zien, maar slechts de meldingen die het rijksinstituut de afgelopen 24 uur heeft binnengekregen.

Toch zijn volgens het RIVM in de cijfers de eerste effecten van de maatregelen zichtbaar. Het aantal overleden en in het ziekenhuis opgenomen coronapatiënten neemt minder snel toe dan zonder maatregelen werd verwacht.

"Om de verspreiding van het virus blijvend te vertragen is een lange adem nodig", aldus het RIVM. "Het is dan ook heel belangrijk dat iedereen de maatregelen de komende periode blijft opvolgen."

Het aantal positief geteste coronapatiënten is met 1.026 gestegen. In totaal zijn nu 15.723 bevestigde besmettingen gemeld bij het RIVM. Het aantal besmettingen in Nederland ligt in werkelijkheid hoger, omdat lang niet iedereen met symptomen getest wordt.

Werkelijke aantal sterfgevallen ligt hoger

Gewoonlijk worden er in deze tijd tussen de 2.700 en 3.000 sterfgevallen per week gemeld. In de week van 19 tot en met 25 maart 2020 zijn er naar schatting tussen de 871 en 1181 personen meer overleden dan gebruikelijk. Hoewel het RIVM stelt dat een "aanzienlijk" deel van deze sterfgevallen het gevolg is van het coronavirus, moet verder onderzoek nog uitwijzen hoeveel dit precies is.

