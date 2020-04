Op de intensivecareafdelingen in de verschillende Nederlandse ziekenhuizen liggen in totaal 1.324 patiënten, heeft voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) vrijdagmiddag gezegd. Ten opzichte van donderdag is dat een stijging van 51.

Op dit moment zijn er nog voldoende ic-bedden beschikbaar. De afgelopen weken is het bestaande aantal bedden (1.150) flink uitgebreid.

Zondag moet de capaciteit naar 2.400 bedden zijn uitgebreid. Ongeveer vijfhonderd bedden van het totaal zijn bedoeld voor patiënten die niet besmet zijn met het coronavirus.

In totaal veertien patiënten zijn naar ziekenhuizen in Duitsland gebracht. Donderdag waren dat er iets minder dan tien. Twaalf klinieken in Duitsland hebben laten weten bereid te zijn om Nederlandse patiënten op te nemen.

Volgens Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), is het vooral druk in een aantal ziekenhuizen in Noord-Brabant (met name in Breda) en Zuid-Holland (zoals in Leiden, Den Haag en de regio Rijnmond). Daar is meer dan 90 procent van de bedden bezet.

'Komende twee weken is groei nog op te vangen'

Donderdag zei Kuipers dat het aantal ic-patiënten de komende tijd "gestaag" blijft groeien. De komende twee weken is die groei nog op te vangen.

De komende dagen en weken wordt bedacht hoe patiënten die intensieve zorg nodig hebben behandeld moeten worden als de grens van 2.400 bedden bereikt is.

Meer patiënten naar Duitsland overbrengen zou een optie zijn, vertelde Kuipers donderdag.

