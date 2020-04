In Nederland zijn veel mensen besmet met het coronavirus of er zelfs door overleden. Om ervoor te zorgen dat het virus zich niet verder verspreidt, heeft de overheid nieuwe regels ingevoerd. Wat is er allemaal anders en waar moet je op letten? NU.nl heeft de belangrijkste informatie voor jou op een rij gezet.

Wat is het coronavirus?

Verschillende symptomen

Door het coronavirus kan je verschillende klachten krijgen. Koorts, hoesten en moeite met ademhalen bijvoorbeeld. Lichte klachten lijken op een verkoudheid. Maar het virus kan ook leiden tot longontsteking, nierproblemen of overlijden.

Over de hele wereld verspreid

Het coronavirus werd voor het eerst ontdekt in december 2019. Dit was in China. Nu heeft het virus zich over de hele wereld verspreid. In Nederland dook het virus eind februari voor het eerst op.

Gevaarlijk

Op dit moment hebben tienduizenden mensen in Nederland het virus. Een klein deel van de besmette mensen overlijdt aan het coronavirus. Onderzoekers denken dat het virus extra gevaarlijk is voor mensen die ouder zijn dan 65 jaar en mensen die al een andere ziekte hebben.

Welke maatregelen gelden er in Nederland?

Door nieuwe regels in te stellen, hoopt de overheid dat het virus zich niet verder verspreidt. De meeste regels gelden tot en met 28 april, maar deze periode kan verlengd worden.

Dit zijn de belangrijkste regels:

Schud geen handen.

Was je handen vaak met zeep, minimaal twintig seconden lang.

Blijf zoveel mogelijk thuis en vermijd contact met andere mensen.

Blijf op 1,5 meter afstand van anderen.

Nies en hoest in de binnenkant van je elleboog.

In verpleeghuizen mag geen bezoek komen.

Cafés, restaurants, casino's, zwembaden, schoonheidsspecialisten en kappers zijn gesloten.

Ga je toch naar buiten?

Als je toch naar buiten gaat, dan mag je met maximaal twee personen bij elkaar staan. Je moet op 1,5 meter afstand van de ander blijven. Als je je niet aan die regels houdt, dan kun je een boete van maximaal 400 euro krijgen. Er geldt een uitzondering voor gezinsleden.

Ik denk dat ik besmet ben. Wat moet ik doen?

Heb je lichte klachten, zoals neusverkoudheid, keelpijn, hoesten of hoofdpijn? Dan is het niet nodig om contact op te nemen met je huisarts. Blijf thuis en zorg ervoor dat je geen andere mensen kunt besmetten. Heb je zware klachten, zoals meer dan 38 graden koorts, kortademigheid of een longontsteking? Bel dan direct je huisarts.

Niet alles is dicht

Winkels

Winkels zoals supermarkten, de markt en kledingwinkels mogen openblijven. Maar klanten moeten wel op 1,5 meter afstand van elkaar blijven.

Natuur

Natuurgebieden, parken, stranden, campings en recreatieparken mogen ook openblijven. Ook daar mogen geen grote groepen komen en moet minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar worden gehouden.

Openbaar vervoer

Treinen, bussen en trams blijven rijden. Maar er wordt opgeroepen om alleen te gaan reizen als het echt nodig is. En ook tijdens je reis moet je zoveel mogelijk afstand tot anderen houden.

Scholen en kinderen

Opvang en basisscholen

Alle basisscholen zijn in principe gesloten tot en met de meivakantie. Die duurt tot en met uiterlijk 10 mei. Kinderopvangcentra en naschoolse opvang zijn tot 28 april gesloten. Een uitzondering geldt voor kinderen van ouders met cruciale beroepen, zoals verplegers en artsen. Die kinderen kunnen wel worden opgevangen.

Middelbare scholen en opleidingen

Ook andere onderwijsinstellingen (voortgezet onderwijs, het mbo, het hbo en het wo) houden de deuren gesloten. Leerlingen en studenten krijgen thuis zoveel mogelijk onderwijs via internet. De centrale examens zijn afgelast. Andere examens worden zoveel mogelijk op een andere manier afgenomen.

Veel grote evenementen gaan niet door

Grote festivals en evenementen zijn afgelast tot 1 juni. Dat geldt ook voor de evenementen op Koningsdag. Ook bepaalde sportcompetities vallen onder deze regeling. Zo kan er tot 1 juni bijvoorbeeld niet gevoetbald worden.

Uitvaarten, religieuze diensten en huwelijken mogen de komende tijd wel doorgaan. Maar alleen als er niet meer dan dertig personen aanwezig zijn.