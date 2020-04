Holandia, podobnie jak wiele innych krajów, została dotknięta koronawirusem. Wiele osób zostało zarażonych wirusem lub nawet zmarło. Aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa, rząd wprowadził szereg nowych zasad. Wiele rzeczy, które były do tej pory dozwolone tymczasowo objęto zakazem. Co się zmieniło i na co należy zwrócić szczególną uwagę? Na portalu informacyjnym NU.nl zostały przedstawione dla Ciebie najważniejsze informacje.

Koronawirus – co to jest?

Koronawirus może powodować wiele objawów, takich jak: gorączka, kaszel i trudności w oddychaniu. Łagodne objawy są podobne do przeziębienia, ale wirus może prowadzić również do zapalenia płuc, niewydolności nerek lub śmierci. Koronawirus powoduje chorobę COVID-19.

Koronawirus pojawił się w Chinach w grudniu 2019 r., ale w międzyczasie rozprzestrzenił się na całym świecie. W Holandii wirus został wykryty po raz pierwszy pod koniec lutego.

Obecnie dziesiątki tysięcy osób są zarażone wirusem w Holandii. Niewielka część zarażonych umiera z powodu koronawirusa. Wygląda na to, że wirus jest wyjątkowo niebezpieczny dla osób powyżej 65 roku życia oraz osób, które miały już wcześniej pewne problemy zdrowotne.

Jakie środki bezpieczeństwa obowiązują w Holandii?

Aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa, rząd wprowadził szereg nowych zasad. Większość z nich jest ważna do 28 kwietnia, aczkolwiek nie wyklucza się ich przedłużenia.

Najważniejsze z nich to:

Nie podawaj ręki.

Myj ręce mydłem przez co najmniej dwadzieścia sekund.

Przebywaj jak najczęściej w domu i unikaj kontaktów towarzyskich.

Zachowaj bezpieczną odległość - 1,5 metra między sobą a innymi ludźmi.

Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos wewnętrzną stroną łokcia.

Domy opieki są zamknięte dla odwiedzających.

Kawiarnie, restauracje, kasyna, baseny, salony kosmetyczne i fryzjerskie są zamknięte.

Chcesz gdzieś wyjść?

Jeśli masz zamiar wyjść na zewnątrz, możesz przemieszczać się tylko w grupie do dwóch osób zachowując między sobą obowiązującą, bezpieczną odległość 1,5 metra. Jeśli nie dostosujesz się do tej zasady, możesz zostać ukarany grzywną do 400 euro. Istnieje wyjątek dla członków rodziny.

Myślę, że jestem zarażony. Co powinienem zrobić?

W przypadku lekkich objawów, takich jak: katar, ból gardła, kaszel i ból głowy, nie ma potrzeby kontaktowania się z lekarzem rodzinnym. Zostań w domu i unikaj zarażania innych osób. Jeśli masz poważne dolegliwości, takie jak: gorączka powyżej 38 stopni, duszności lub zapalenie płuc, wtedy natychmiast skontaktuj się z lekarzem rodzinnym.

Nie wszystko jest zamknięte

Sklepy takie jak supermarkety, targi i sklepy odzieżowe mogą pozostać otwarte, ale klienci powinni zachować bezpieczną odległość 1,5 metra od siebie i innych osób.

Obszary naturalne, parki, plaże, miejsca kempingowe i parki rekreacyjne również mogą pozostać otwarte. Także w tych miejscach nie wolno przemieszać się w dużych grupach oraz należy pamiętać o zachowaniu od siebie bezpiecznej odległości, co najmniej 1,5 metra.

Transport publiczny (pociągi i autobusy) nadal funkcjonuje. Jednak apeluje się, aby podróżować tylko w niezbędnych okolicznościach pamiętając zawsze o bezpiecznej odległości od innych na tyle, ile jest to możliwe.

Szkoły i dzieci

Wszystkie szkoły podstawowe, ośrodki opieki nad dziećmi i świetlice są w zasadzie zamknięte do majowych wakacji (tzn. do 3 maja włącznie). Wyjątki dotyczą rodziców wykonujących zawody ważne dla życia i zdrowia innych, np.: lekarzy i służb pielęgniarskich.

Inne instytucje oświatowe (szkoły średnie, MBO, HBO i WO) są również zamknięte. W możliwie największym stopniu uczniowie i studenci otrzymują (elektroniczną) domową edukację. Egzaminy krajowe również zostały odwołane. W miarę możliwości inne egzaminy zostaną przeprowadzone w inny sposób.

Wiele ważnych wydarzeń zostało odwołanych

Ważne festiwale i eventy zostały odwołane do 1 czerwca. Dotyczy to również wydarzeń na Dzień Króla. Niniejsze rozporządzenie obejmuje również niektóre zawody sportowe, np. mecze piłkarskie.

W nadchodzącym okresie dalej odbywać się będą: pogrzeby, nabożeństwa religijne oraz śluby, ale tylko w grupach nieprzekraczających 30 osób.

We hebben de belangrijkste informatie rondom het coronavirus vertaald zodat zoveel mogelijk inwoners van Nederland op de hoogte zijn. Een overzicht in het Nederlands vind je hier en op onze dossierpagina vind je alle actuele informatie en achtergronden.