Honderdduizenden mondkapjes die in Nederland zijn afgekeurd, waren niet bedoeld voor medisch gebruik, zegt een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken op Twitter.

Het ministerie voor Volksgezondheid riep op 31 maart een partij van 600.000 door een Chinese fabriek aan Nederland geleverde mondkapjes terug. De maskers waren al bij ziekenhuizen aangekomen.

Omdat de maskers nog niet getest waren, vroegen de ziekenhuizen onderzoeksorganisatie TNO om dat te doen. Uit die tests bleek dat de luchtfilters niet goed werkten en dat de maskers niet voldoende afsloten.

Het ministerie riep de maskers hierop terug en keurde ook de rest van de zending af. Daardoor zijn in totaal 1,3 miljoen mondkapjes onbruikbaar verklaard. Nieuwe zendingen worden voortaan extra getest in samenwerking met het Landelijk Consortium Hulpmiddelen, liet het ministerie weten.

De betreffende mondkapjes. (Foto: Inspectie SZW).

China: Maskers waren voor ander gebruik

Het "echte verhaal" is volgens de Chinese woordvoerder Hua Chunying dat de fabrikant duidelijk vermeldde dat het niet-chirurgische maskers betrof. De mondkapjes zouden ook onder die noemer geëxporteerd zijn.

Hua schrijft dat er verschillende categorieën maskers bestaan; sommige voor dagelijks gebruik en andere voor medische doeleinden. Ze roept landen op om de instructies extra goed na te gaan voordat ze maskers bestellen en distribueren.

De betreffende maskers zijn van het type FFP2, oftewel mondkapjes met een filtertje. Zorgmedewerkers kunnen deze maskers volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gebruiken om zich te beschermen tegen aerosols (druppels die kleiner dan 5 micrometer zijn).

De geleverde FFP2-mondkapjes hadden het Chinese kwaliteitscertificaat KN95. Op 23 maart liet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) weten dat maskers met dit certificaat gelijkwaardig zijn aan mondmaskers die aan Europese normen voldoen.

Zorginstellingen zijn zelf verantwoordelijk

Verschillende regels rondom de levering van mondmaskers zijn vanwege het grote tekort aan beschermingsmiddelen versoepeld. Zo mogen zorginstellingen maskers zonder de Europese CE-certificaten gebruiken, maar zijn zij volgens de IGJ zelf verantwoordelijk voor de risico's.

Het is niet duidelijk of de door het ministerie aangekondigde extra tests voor zendingen met mondkapjes hier verandering in brengen.

Afgelopen weekend sprak minister Martin van Rijn (Medische Zorg) met de Chinese ambassadeur over de afgekeurde mondkapjes. Op Twitter schreef hij dat ze "samenwerken om ervoor te zorgen dat alle beschermingsmiddelen aan de kwaliteitseisen voldoen".

