Ten tijde van de COVID-19-pandemie domineert slecht nieuws vaker dan gebruikelijk de voorpagina van NU.nl. Toch is er ook positief nieuws rond het coronavirus te melden. Daarom maken wij hier een paar keer per week een overzicht van.

Vertrouwen in ontwikkeling werkend vaccin

Hoofd virale vaccins Hanneke Schuitemaker van farmaceut Janssen zegt geen garanties te kunnen bieden, maar er veel vertrouwen in te hebben dat het bedrijf momenteel een werkend vaccin tegen het coronavirus ontwikkelt.

Maandag werd bekend dat de Leidse farmaceut uit tien opties een vaccin heeft gekozen. Dit vaccin had op basis van dierproeven het positiefste resultaat en kan daarnaast op grote schaal geproduceerd worden.

Harry Potter at home

J.K. Rowling heeft woensdag het project Harry Potter at Home geïntroduceerd. Het project moet tijdens de lockdown "voor wat magie" zorgen. Bezoekers van de website krijgen onder meer gratis toegang tot Harry Potter and the Philosopher's Stone, het eerste boek uit de reeks.

De website biedt ook toegang tot opdrachten, knutselvideo's, quizzen, puzzels en artikelen.

Eten van honden en katten verboden in Chinese stad Shenzhen

In de Chinese stad Shenzhen is het verboden om honden en katten te eten. Het verbod maakt deel uit van een maatregelenpakket dat de handel in wilde dieren in China de kop moet indrukken. Wetenschappers vermoeden dat het COVID-19-virus van dieren op mensen is overgegaan.

De Chinese president Xi Jinping heeft de verkoop en consumptie van wilde dieren eind februari al verboden, maar Shenzhen is de eerste Chinese stad die dat verbod uitbreidt tot de consumptie van honden en katten.

Duizenden leerlingen krijgen laptop voor thuisonderwijs

Ruim 6.800 leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs krijgen deze week een laptop om thuis te kunnen werken. Zo kunnen ze, nu de scholen gesloten zijn, thuis de lessen volgen.

Het ministerie van Onderwijs heeft 2,5 miljoen euro uitgetrokken voor de aanschaf van de laptops. "Alle leerlingen verdienen goed onderwijs. Ook in crisistijd en ongeacht de portemonnee van hun ouders", zegt minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) in een verklaring.

Uitstel van belasting voor ondernemers verruimd en gedigitaliseerd

Ondernemers en zzp'ers die door de coronacrisis in de financiële problemen raken, kunnen voor meer soorten belastingen uitstel van betaling aanvragen dan eerder was geregeld. Ook kan nu tot 19 juni uitstel worden verleend.

Bovendien kan het uitstel online in plaats van per brief aangevraagd worden, maakte het ministerie van Financiën bekend.

Hulplijn voor zorgmedewerkers

Het Instituut voor Psychotrauma (ARQ IVP) heeft een landelijke hulplijn geopend voor zorgpersoneel dat vanwege de coronacrisis psychosociale ondersteuning nodig heeft. Het callcenter wordt zeven dagen per week bemand door gespecialiseerde psychologen.

Veel zorgmedewerkers ervaren deze weken een zware mentale druk door de lange en intensieve werkdagen. Vooral verzorgers op de intensive care (ic) laten veelvuldig weten dat zij door de druk en stress het gevoel hebben de controle te verliezen.

Coronapatiënt verlaat onder applaus ziekenhuis in Zwolle

Een man is woensdag ontslagen uit het Zwolse ziekenhuis Isala. Na een ic-opname verliet hij de verpleegafdeling voor coronapatiënten onder luid applaus.

Cruiseschepen MS Zaandam en MS Rotterdam aangemeerd in Florida

De MS Zaandam en de MS Rotterdam zijn aangemeerd in de haven van Fort Lauderdale in de Amerikaanse staat Florida. Het cruiseschip MS Zaandam zocht al enige tijd een plek om aan te meren. Het schip werd eerder geweigerd door Chili, de oorspronkelijke eindbestemming.

Aan boord van het schip, waarop ook twintig Nederlanders zaten, waren besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Vier passagiers, onder wie een Nederlander, zijn overleden. MS Rotterdam heeft enkele passagiers overgenomen en is samen met de MS Zaandam richting Florida gevaren.

