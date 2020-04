De twee cruiseschepen van de Holland America Line (HAL), de MS Zaandam en de MS Rotterdam, zijn donderdagmiddag plaatselijke tijd aangemeerd in de haven van Ford Lauderdale in de Amerikaanse staat Florida. Op de schepen, waarop ook twintig Nederlanders zaten, was het coronavirus vastgesteld. Vier passagiers, onder wie een Nederlander, zijn overleden

Na het aanmeren van beide schepen mogen de gezonde passagiers, na een medische screening, van boord. Passagiers die niet de Amerikaanse nationaliteit hebben, worden met bussen naar een vliegveld vervoerd waar enkele vliegtuigen op hen staan te wachten.

Het is niet bekend hoe en wanneer de Nederlandse passagiers terug naar Nederland komen. Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken zegt op Twitter dat de gezondheid en het thuiskrijgen van de passagiers prioriteit heeft.

Donderdagavond maakte premier Rutte bekend dat alle Nederlanders die vanaf nu terugkeren uit de Verenigde Staten zeker veertien dagen in thuisquarantaine moeten.

Negen passagiers zijn er zo slecht aan toe dat ze meteen naar een plaatselijk ziekenhuis werden gebracht. 45 zieke passagiers zullen voorlopig aan boord van de MS Zaandam blijven. Ook de bemanningsleden zullen voorlopig aan boord blijven.

Sinds 14 maart is niemand meer van boord gegaan

De MS Zaandam was bezig met een cruise langs de kust van Zuid-Amerika en is op 7 maart vertrokken vanuit Buenos Aires in Argentinië. De bedoeling was om op 21 maart aan te meren in Chili, maar door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus is niemand sinds 14 maart van boord gegaan.

De ruim 1.200 passagiers moesten vanaf 22 maart in hun cabine blijven. Afgelopen weekend kreeg de Zaandam gezelschap van zusterschip de MS Rotterdam en werden de passagiers verdeeld tussen beide schepen om meer ruimte te creëren.

Florida wilde het schip eerst niet hebben

De gouverneur van Florida, Ron DeSantis, verzette zich lange tijd tegen het cruiseschip. Volgens hem wilde de MS Zaandam haar zieke passagiers "dumpen" in Florida. Ook de burgemeester van de stad Fort Lauderdale in Florida, Dean Trantalis, zei zondag dat er nog geen toestemming was verleend voor het aanmeren van het schip. Hij noemde de komst van het schip "onacceptabel".

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich vervolgens in de zaak gemengd. "De passagiers gaan dood op het schip", zei de president. "Ik doe wat juist is. Niet alleen voor ons, maar voor de mensheid." Donderdagochtend ging DeSantos overstag.

In een verklaring bedankt de HAL bij monde van directeur Orlando Ashford Trump en DeSantos voor hun hulp en compassie. "Deze reizigers kwamen onverwacht klem te zitten door de nog nooit eerder vertoonde sluiting van de landsgrenzen, zonder waarschuwing en binnen enkele dagen." Ashford had ook lovende woorden voor de passagiers en de bemanningsleden.

Op het cruiseschip bevonden zich in totaal 1.243 passagiers en 586 bemanningsleden. Tientallen passagiers en bemanningsleden hadden zich gemeld met griepverschijnselen.