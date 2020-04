Het Instituut voor Psychotrauma ARQ IVP heeft een landelijke hulplijn geopend voor zorgprofessionals die door de coronacrisis psychosociale ondersteuning nodig hebben. Het callcenter wordt zeven dagen per week bemand door gespecialiseerde psychologen.

ARQ IVP heeft jarenlange ervaring in het ondersteunen van mensen en organisaties die te maken krijgen met ingrijpende gebeurtenissen, rampen en crises.

De psychologen van de koepel stellen deze kennis beschikbaar aan zorgprofessionals en hun leidinggevenden om onder meer hun vragen en zorgen met betrekking tot COVID-19 te kunnen voorleggen.

Ook hebben de psychologen in het callcenter informatie beschikbaar die zij kunnen delen met leidinggevenden om hun medewerkers te helpen in deze lastige periode.

Veel zorgprofessionals ervaren veel stress deze weken

Veel zorgpersoneel ervaart deze weken een zware mentale druk door de lange en intensieve werkdagen door alle coronabesmettingen. Vooral verzorgers op de intensive care (ic) laten veelvuldig weten dat zij door de druk en stress het gevoel hebben dat zij de controle verliezen.

De hulplijn is zeven dagen per week bereikbaar tussen 8.30 uur en 21.30 uur. Het callcenter van psychologen is bereikbaar op 088 - 330 5500.

Ook hulplijnen voor ouderen en kinderen draaien overuren

Het is niet de eerste speciale hulplijn tijdens de coronacrisis. Eerder opende ouderenbond ANBO al een telefoonnummer waar eenzame ouderen naartoe kunnen bellen om hun hart te luchten of voor praktische tips en informatie.

Ook de Kindertelefoon draait overuren. Veel kinderen ervaren veel stress omdat zij de hele dag thuis zitten met het hele gezin. Ook ontvangt de Kindertelefoon aanzienlijk meer meldingen van mishandeling en misbruik door de weken van sociale isolatie.

