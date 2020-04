Het kabinet roept Nederlanders die terugkeren uit de VS op om bij terugkomst veertien dagen in thuisquarantaine te gaan. Dit geldt ook voor Nederlanders die met de repatriëringsvluchten van het ministerie van Buitenlandse Zaken terugkeren, zei premier Mark Rutte donderdag. En met het oog op het mooie weer dit weekend, doet de minister-president Nederlanders nogmaals een dringende oproep om de komende dagen thuis te blijven.

De thuisquarantaine is voor terugkerende reizigers niet verplicht en wordt ook niet gecontroleerd. "Dit is wat we vragen te doen. We zien dat mensen goed meewerken", zei Rutte na afloop van het ministerieel crisisberaad.

De maatregel volgt na vragen van de Tweede Kamer. Meerdere fracties waren verbaasd over het feit dat er op vluchten vanuit het buitenland geen controle plaatsvindt of voorzorgsmaatregelen worden getroffen. Zo telt de VS op dit moment de meeste bevestigde coronabesmettingen (188.247) en geldt New York als de grootste brandhaard van het land, maar worden passagiers op Schiphol niet op lichaamstemperatuur gecontroleerd of verplicht in quarantaine geplaatst.

Het kabinet is met de Amerikaanse regering in gesprek om ervoor te zorgen dat de reizigers voor het boarden in de VS worden gecontroleerd op symptomen van COVID-19. Dat kan nog enige tijd duren. Rutte voelt er niets voor om in de tussentijd wel controleposten op Schiphol op te tuigen.

Oproep aan Duitsers en Belgen: Kom niet naar Nederland

Ook komen er nog geen extra maatregelen om de eventuele toestroom van toeristen uit Duitsland en België te stoppen. Wel deed Rutte een oproep aan de inwoners van buurlanden: "Kom niet."

Volgens de premier is er op dit moment al 70 procent minder grensverkeer vanuit Duitsland en 80 procent minder grensverkeer vanuit België.

Als het kabinet merkt dat het grensverkeer weer toeneemt of dat er in het buitenland veel boekingen worden gedaan, dan kunnen er extra maatregelen worden getroffen.

'Mooi weer dit weekend, maar blijf thuis'

Tot slot herhaalde Rutte de oproep om thuis te blijven. Het komend weekend wordt mooi weer verwacht. Maar ook voor de Nederlanders had de premier een korte boodschap: "Blijf thuis."

Het is nog steeds mogelijk om een frisse neus te halen, maar "blijf in je eigen buurt". "Laten we de goede lijn van afgelopen weekend doorzetten", aldus de premier.



Hij herinnerde Nederlanders eraan dat veel stranden en parken komend weekend worden afgesloten en er beperkingen gelden voor de pleziervaart. "En weet dat er zal worden gehandhaafd op groepen van drie personen of meer die geen 1,5 meter afstand bewaren."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.