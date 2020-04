Nederland heeft te weinig intensivecareverpleegkundigen om meer dan 2.400 bedden op de intensive care (ic) aan te kunnen. Dat zegt Gerton Heyne, voorzitter van beroepsvereniging V&VN voor verpleegkundigen, donderdag tegen De Telegraaf en de Volkskrant. Een woordvoerder van V&VN bevestigt de noodkreet desgevraagd aan NU.nl.

Momenteel wordt er hard gewerkt om de ic-capaciteit eind deze week op te schalen van 1.600 naar 2.400 bedden. Verschillende politieke partijen in de Tweede Kamer, waaronder PvdA en PVV, roepen op het aantal ic-bedden uit te breiden naar 3.000.

Heyne zegt in De Telegraaf echter dat Nederland tegen de grens van het aantal mensen dat beademd kan worden aanloopt en dat het belangrijk is om "realistisch" te zijn: "Elke wens boven de 2.400 is spelen met vuur, een illusie." 3.000 bedden is zelfs "onmogelijk", stelt hij in de Volkskrant.

Ic-verpleegkundigen worden doorgaans jarenlang opgeleid om de complexe zorg die op de intensivecareafdelingen nodig is te kunnen verlenen. "En coronapatiënten zijn dan weer complexe gevallen binnen een toch al gecompliceerde zorgcategorie", aldus Heyne in de Volkskrant.

'Applaus is niet genoeg'

"Het is topsport. Mentaal ontzettend zwaar. En je kunt niet zomaar even een blik ic-verpleegkundigen opentrekken", zegt Heyne tegen De Telegraaf. Hij vreest dat de verpleegkundigen het niet nog maanden vol kunnen houden.

Nu draaien de verpleegkundige vooral op adrenaline. De publieke steun vanuit Nederland draagt daaraan bij, en daar is veel dankbaarheid voor, maar applaus is volgens hem "niet genoeg". De afgelopen is het te veel over het aantal beademingsmachines gegaan, zegt Heyne in de Volkskrant. Over het feit dat die bedden ook bediend moeten worden, is volgens hem maar weinig bewustzijn.

Om 2.400 ic-bedden te kunnen bedienen, zijn gewoonlijk 14.400 ic-verpleegkundigen nodig. In Nederland zijn er momenteel minder dan 4.000 beschikbaar. Dat gat wordt gevuld door onder meer ic-verpleegkundigen tot vier bedden tegelijk te laten verzorgen, in plaats van twee.

Over het opschalen naar vier uitte Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlanders Vereniging voor Intensive Care (NVIC), woensdag in een hoorzitting in de Tweede Kamer al zijn zorgen. Ic-verpleegkundigen hebben nu al het gevoel dat ze niet in control zijn, zei hij. "Dan kun je essentiële fouten maken waardoor patiënten komen te overlijden. In die fase zitten we nu."

Zijn er andere noodgrepen denkbaar?

2.400 ic-bedden kán, zegt Heyne. "Maar het is echt de bovengrens. En dan moeten we alles in het werk stellen en moeten de omstandigheden optimaal zijn. Dus genoeg apparatuur, genoeg artsen, genoeg ondersteuning van ander zorgpersoneel, geen ziekte onder ic-verpleegkundigen of mentale overbelastingen. Dán kan het. Maar het is topsport. En topsport hou je geen maanden vol."

Op de vraag van de Volkskrant of er ook andere noodgrepen denkbaar zijn, antwoordt Heyne dat er mogelijkheden zijn, zoals het gebruiken van herintreders van wie de registratie niet langer dan twee jaar geleden verlopen is.

Hulp uit het buitenland is wellicht ook een optie, zegt Heyne, maar hij vreest dat de overcapaciteit nergens groot genoeg zal zijn om een belangrijke bijdrage aan Nederland te kunnen regelen. Daarnaast loop je tegen een taalprobleem aan. "Terwijl communicatie cruciaal is."

