Het aantal mensen dat in Nederland is overleden aan de gevolgen van het coronavirus is met 166 gestegen naar 1.339. Nog eens 625 coronapatiënten zijn in het ziekenhuis opgenomen, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) donderdag in de dagelijkse update.

Woensdag kwamen er nog 134 nieuwe sterfgevallen bij en namen ziekenhuizen gezamenlijk 447 nieuwe coronapatiënten op. In totaal zijn nu 5.784 met het coronavirus besmette mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Volgens de laatste cijfers liggen op dit moment bijna 1.190 patiënten op de intensive care (ic). Dat zijn er ongeveer veertig meer dan woensdag rond deze tijd, blijkt uit cijfers van de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE), die worden aangeleverd door de ic's zelf en meerdere keren per dag worden bijgewerkt.

De nieuwe cijfers van het RIVM betreffen niet de daadwerkelijke toename van het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen. Het gaat alleen om de meldingen die zijn binnengekomen bij het instituut en daar zit een vertraging in. Desondanks lijken de eerste effecten van de maatregelen zichtbaar te worden, aldus het RIVM.

Opnieuw testten ruim duizend personen positief op het virus. Het totaal aantal gemelde besmettingen komt daarmee op 14.697. Deze aantallen liggen in werkelijkheid hoger, omdat lang niet iedereen met symptomen getest wordt.

