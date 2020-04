In totaal 1.273 coronapatiënten liggen momenteel op intensivecareafdelingen in Nederlandse ziekenhuizen, zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) donderdagmiddag. Dat is een stijging van 82 ten opzichte van woensdag.

Tot nu toe zijn ongeveer vijftig ic-patiënten hersteld en weer ontslagen, zegt Kuipers. Dit aantal is nog relatief laag, doordat mensen gemiddeld zo'n 23 dagen op de ic liggen. Ongeveer tweehonderd ic-patiënten zijn overleden.

Op dit moment zijn er 2.100 ic-bedden in Nederland. De afgelopen dagen is de capaciteit flink opgeschroefd. Voor de coronacrisis telde Nederland 1.150 bedden op de intensive care. Zondag moeten er 2.400 ic-bedden zijn. Daar zijn op dit moment voldoende beademingsapparaten voor.

Zo'n vijfhonderd bedden op de intensive care zijn bedoeld voor mensen die geen COVID-19-klachten hebben, zoals verkeersslachtoffers of mensen die een hersenbloeding hebben gehad.

Volgens Kuipers blijft het aantal coronapatiënten dat naar de intensive care moet de komende tijd "gestaag groeien". Maar doordat ook het aantal ic-bedden groeit, is dat in ieder geval de komende twee weken op te vangen.

Als de groei langer aanhoudt, dan wordt over twee weken de limiet van 2.400 bedden bereikt, vertelt Kuipers. "We hebben nu dus twee weken de tijd om na te denken over wat we kunnen doen als de capaciteit niet verhoogd kan worden. Bijvoorbeeld zoeken naar mogelijkheden over de grens. Zo wordt het aanbod van Duitse ziekenhuizen steeds groter." Er is op dit moment contact met negen ziekenhuizen in Duitsland.

Kuipers: 'Nog grip op de crisis'

Kuipers zei dinsdag dat het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), dat in het Erasmus MC in Rotterdam gevestigd is, nog grip heeft op de coronacrisis.

Er wordt volgens hem ook al nagedacht over wat er moet gebeuren als 2.400 intensivecarebedden niet genoeg blijken te zijn. Wat de oplossing zou kunnen zijn, wilde hij echter niet zeggen.

