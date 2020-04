Ruim 6.800 leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs krijgen deze week een laptop om thuis te kunnen werken. Dat zegt Sivon, een samenwerkingsverband van schoolbesturen, donderdag in gesprek met NU.nl.

Nu de schooldeuren gesloten zijn, geven scholen op afstand les. Doordat niet iedereen een computer in huis heeft, kunnen helaas niet alle kinderen deze lessen bijwonen. Het ministerie van Onderwijs heeft daarom 2,5 miljoen euro uitgetrokken voor laptops.

"Alle leerlingen verdienen goed onderwijs. Ook in crisistijd en ongeacht de portemonnee van hun ouders", zegt minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) in een verklaring. "Goed dat we op deze manier zoveel extra leerlingen kunnen helpen, waardoor ook zij onderwijs op afstand krijgen."

Schoolbesturen konden tot en met 26 maart een aanvraag voor Chromebooks of Windows-laptops indienen. In totaal deden 145 besturen dit.

De eerste scholen hebben hun laptops al ontvangen, waaronder basisschool De Caleidoscoop in Ede. Schooldirecteur Lesanka van Beek laat via Sivon weten daar heel blij mee te zijn: "Door deze extra laptops kunnen leerlingen niet alleen thuis aan de slag met de lesstof, maar blijven zij ook in contact met leraren. Dat is in deze tijd van digitaal lesgeven heel belangrijk voor leerlingen."

