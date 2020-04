De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) deed deze week een oproep aan hart- en vaatpatiënten om een ziekenhuisbezoek vooral niet te mijden, de uitbraak van het coronavirus ten spijt. Dat leidde op reactieplatform NUjij tot verontwaardigde reacties van patiënten van wie een ingreep juist is uitgesteld. Hoe zit dat?

Sinds de uitbraak van het coronavirus is het aantal patiënten dat zich met acute hartklachten en acute beroerteklachten meldt met 50 procent gedaald. De NVVC, de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), expertisecentrum Harteraad en de Hartstichting vinden dit bijzonder verontrustend en luiden de noodklok.

"Verwaarloosde en onvoldoende behandelde hartklachten kunnen leiden tot blijvende schade aan het hart", schrijven ze. "Wij roepen u daarom op om acute hartklachten zoals pijn op de borst, bij de huisarts of huisartsenpost (of 112 bij hevige acute klachten) te melden."

Ondanks de oproep is er ook een groep mensen die wel klachten hebben, maar door de uitbraak van het coronavirus niet in het ziekenhuis terechtkúnnen. Een van hen is Ruud Noorman (61), die twee weken geleden in het ziekenhuis werd opgenomen voor een hartkatheterisatie.

"Sinds januari heb ik last van druk op mijn borst. Bijvoorbeeld tijdens het sporten, of thuis bij het traplopen", vertelt hij in gesprek met NU.nl. Noorman ging in maart naar de huisarts, die hem doorverwees naar de cardioloog. "Hij zag snel dat het goed mis was."

Psychologische problemen door klachten

De aders bij Noormans hart bleken vernauwd te zijn, waardoor er onvoldoende zuurstof in zijn bloed terechtkomt. Dotteren, een ingreep waarmee de de kransslagader wordt opgerekt met een soort ballonnetje, bleek niet mogelijk, en dus moest er een openhartoperatie worden ingepland.

Hij werd op de wachtlijst voor een ziekenhuis in Zwolle gezet. In verband met de drukte op de intensive care kreeg hij te horen dat hij twee weken in het ziekenhuis moest wachten.

Door de uitbraak van het coronavirus bleek er later helemaal geen zicht op een operatiemogelijkheid te zijn. "Ze stuurden me onder strikte voorwaarden naar huis. Ik kreeg bloedverdunners mee en ze vroegen me over anderhalve week terug te bellen."

Sindsdien zit hij thuis. "Het kan nog maanden duren. Misschien ben ik pas in juli aan de beurt."

Het thuiszitten met klachten zadelt Noorman ook op met psychologische problemen. Zo springt hij op van elk ongemakkelijk gevoel in zijn borst. "Ik schrik van elke prik en steek. Maar ik mag pas weer bellen als het voelt alsof er een olifant op mijn borst is gaan zitten."

Cardiologen maken risico-inschatting

Wia Timmerman, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, zegt situaties als die van Noorman te herkennen. "Bij vrijwel alle ziekenhuizen is de electieve - de niet-acute - zorg afgeschaald. Bij de zorg voor acuut optredende klachten is het niet goed om thuis te blijven of te lang door te lopen. Bij electieve zorg daarentegen is het risico bij uitstel aanvaardbaar."

De behandelingen worden uitgesteld om het personeel in te kunnen zetten bij de zorg voor coronapatiënten. Al deze uitgestelde behandelingen worden in de komende weken tot maanden, aan de hand van de urgentie-inschatting, zo snel mogelijk alsnog uitgevoerd.

Maar hoe kan het dat Noorman, ondanks pijn op zijn borst, voorlopig niet geopereerd kan worden? "Cardiologen zijn opgeleid om een goede risico-inschatting te maken of zorg kan worden uitgesteld", zegt Timmerman. "Door de strikte voorwaarden zal het risico voor deze persoon waarschijnlijk zeer beperkt zijn. Dat deze keuze, onder de huidige extreme omstandigheden, helaas tot een extra psychische belasting van deze patiënt leidt, begrijpen wij goed - en dat spijt ons."

Noorman begrijpt dat coronapatiënten voorrang krijgen, maar is bang dat andere patiënten met dringende medische hulp "ondergesneeuwd" raken. "Het is een onderbelicht probleem. Wordt het ook niet tijd voor coördinatie van de overige even zo belangrijke operaties?"

