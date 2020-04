Italië en Spanje zijn China al ruim voorbij als het gaat om bevestigde doden als gevolg van het coronavirus. In Europa vormen de twee landen al wekenlang de brandhaarden van het coronavirus, maar het aantal besmettingen lijkt deze week af te vlakken.

Dagelijks komt er in Spanje een fors aantal doden bij, woensdag nog 864. Vijf dagen op rij zijn er meer dan achthonderd doden te betreuren. Het aantal bevestigde besmettingen in Spanje is de tienduizend inmiddels gepasseerd, maar volgens de gezondheidsdiensten wijzen de cijfers op een afvlakking.

Spanje is al langer dan twee weken in lockdown. Eerder deze week werd de lockdown nog aangescherpt. Alle mensen met een niet-essentieel beroep moeten nog twee weken thuisblijven. Desondanks worstelen ziekenhuizen in zwaar getroffen gebieden als Madrid en Catalonië nog altijd met de toestroom van nieuwe patiënten. Medisch materiaal is schaars.

Normaal gesproken is maart in Spanje een goede maand voor werkgelegenheid, omdat het toeristenseizoen begint. De huidige crisis heeft daar verandering in gebracht. Donderdag werd duidelijk dat ruim 900.000 Spanjaarden hun baan zijn verloren. Het niveau van werkloosheid is sinds april 2017 niet meer zo hoog geweest. Sterker nog: volgens de regering was het de sterkste stijging van werkloosheid ooit gemeten.

Mogelijk meer Italiaanse doden

Italië blijft het Europese land waar het virus het meeste slachtoffers eist. Het dodental staat daar inmiddels op 13.155. Het land ziet de toename in het aantal besmettingen echter al dagenlang minder hard toenemen, momenteel ligt de toename op 3 procent per dag. De Italiaanse gezondheidsdiensten wijzen wel op de mogelijkheid dat het dodental te laag is ingeschat.

Uit een Italiaanse analyse bleek woensdag dat in Bérgamo en omstreken zo'n 4.500 mensen aan COVID-19 bezweken in maart. Slechts 2.060 van hen waren meegenomen in de landelijke statistieken. De meeste bejaarde slachtoffers stierven thuis of in verzorgingshuizen omdat ze het ziekenhuis nooit hebben gehaald.

De Italianen kregen op 9 maart als eerste Europese land te maken met een lockdown. Die geldt tot zeker halverwege april. Premier Giuseppe Conte stelde dat de maatregelen alleen worden versoepeld als de wetenschappelijke adviseurs van zijn regering daar reden voor geven. Hij wil zich niet laten vastpinnen op een datum.

