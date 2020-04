Tot nu toe hebben zeker vier gedetineerden en tbs'ers het coronavirus opgelopen, heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) donderdag bekendgemaakt. De maatregelen die momenteel in justitiële inrichtingen gelden, worden verlengd tot en met 28 april.

De vier zieke gedetineerden en tbs'ers worden verzorgd in gevangenisziekenhuis Scheveningen, de Oostvaarderskliniek en De Rooyse Wissel. Onder hen zijn geen jongeren.

Gedetineerden, tbs'ers en jongeren in jeugdinrichtingen, gezamenlijk justitiabelen genoemd, mogen geen bezoek ontvangen en alle verlofregelingen zijn stopgezet. Volgens de DJI worden hen meer mogelijkheden geboden voor contact met dierbaren via de telefoon of Skype.

Als justitiabelen koorts hebben en verkoudheidsklachten vertonen, hoesten of kortademig zijn, dan worden zij afgezonderd in hun eigen cel.

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) stelt dat de coronamaatregelen niet hebben geleid tot noemenswaardige incidenten of ongeregeldheden.

"Ik ben enorm trots op de manier waarop het personeel van DJI zich de afgelopen weken heeft aangepast aan de veranderde omstandigheden. Natuurlijk zijn er bij personeel en justitiabelen, net als in de rest van Nederland, zorgen over hun gezondheid. Dat is heel begrijpelijk, maar de maatregelen die we nemen, zijn juist bedoeld om de gezondheid en veiligheid in onze inrichtingen te waarborgen", zei Dekker in een verklaring.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.