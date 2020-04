De bewoners van een migrantenkamp in Griekenland worden in quarantaine geplaatst. De autoriteiten hebben hier donderdag toe besloten omdat twintig asielzoekers positief zijn getest op het coronavirus.

De migranten wonen in Ritsona, ongeveer 45 kilometer ten noordoosten van Athene. In het kamp verblijven maximaal 2.500 personen. De komende twee weken mag niemand het kamp in of uit; agenten zullen dit handhaven.

In totaal zijn 63 personen getest op het COVID-19-virus. Deze testen werden uitgevoerd nadat een negentienjarige migrant die in het ziekenhuis van Athene beviel, besmet bleek met het virus. `De negentien andere patiënten vertonen volgens de autoriteiten op dit moment geen symptomen.

De vrouw was officieel de eerste coronapatiënt onder de ruim 40.000 personen in de migrantenkampen op vijf Griekse eilanden. De autoriteiten onderzoeken nog waar ze besmet is geraakt.

Zorgen over coronavirus in migrantenkampen

De kampen in het land zijn overvol, waardoor er grote zorgen zijn over een eventuele uitbraak van het virus onder de migranten. Vanwege de slechte leefomstandigheden wordt gevreesd dat het virus zich snel zal verspreiden.

Griekenland heeft vorige maand maatregelen getroffen om een uitbraak het virus in de kampen tegen te gaan. Bewoners mogen bijvoorbeeld tijdelijk alleen in kleine groepen en tussen 7.00 en 19.00 uur de kampen verlaten om eten en andere benodigdheden in nabijgelegen dorpen en steden te halen.

In Griekenland zijn sinds eind februari 1.415 besmettingen geconstateerd. Vijftig personen zijn overleden aan COVID-19.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.