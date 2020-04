Het bestuur van de Chinese stad Shenzhen, die aan Hongkong grenst, stelt als reactie op het coronavirus een verbod op het eten van honden en katten in. Het verbod maakt deel uit van een breder pakket aan maatregelen die de handel van wilde dieren in China de kop in moeten drukken.

Wetenschappers vermoeden dat het COVID-19-virus van dieren op mensen is overgegaan. De eerste besmette personen waren op een voedselmarkt in de stad Wuhan geweest. Daar werden onder meer vleermuizen, slangen, civetkatten en andere dieren verkocht.

De Chinese president Xi Jinping heeft de verkoop en consumptie van wilde dieren eind februari al verboden in zijn land, maar Shenzhen is de eerste stad in China die dat verbod uitbreidt naar de consumptie van honden en katten.

"Honden en katten hebben als huisdieren een veel nauwere band met mensen dan andere dieren. Ook in ontwikkelde landen en in Hongkong en Taiwan is de consumptie van honden en katten verboden", aldus het stadsbestuur van Shenzhen. Met name honden worden in China en andere delen van Azië gegeten.

Volgens de lokale autoriteiten heeft de consument voldoende aan gevogelte, vee, vis en zeevruchten en zijn er geen aanwijzingen dat wilde dieren voedzamer zouden zijn. Het verbod op het eten van honden en katten in de stad treedt op 1 mei in werking.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.