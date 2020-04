Nederland zal door de coronapandemie mogelijk nog jaren last kunnen hebben van medicijntekorten. Met die boodschap komt Ludwig Castelijns, directeur van medicijngroothandel Mosadex, donderdagavond in een aflevering van Zembla. Ongeveer tachtig procent van de medicijnen in ons land is afkomstig uit China en India, maar door de coronacrisis liggen de fabrieken en export daar stil.

"Afhankelijk van hoelang deze crisis duurt, gaan de tekorten exponentieel stijgen. Daar kunnen we jarenlang last van hebben", zegt Castelijns in de uitzending.

Deskundigen waarschuwen volgens Zembla al jaren dat Nederland van China en India afhankelijk is voor het verkrijgen van een groot deel van de medicijnen. De beschikbaarheid van deze medicijnen kan volgens hen in gevaar komen door problemen in de productieketen, zoals door de uitbraak van het COVID-19-virus het geval is.

Al eerder dreigde tekort

In 2017 dreigde er ook al eens een tekort aan medicijnen. Als maatregel tegen luchtverontreiniging sloot China tijdelijk de deuren van 1.500 fabrieken. In een kwart van deze fabrieken werden ook medicijnen geproduceerd. Hierdoor ontstond direct een tekort aan geneesmiddelen tegen tuberculose. Op aandringen van de wereldgezondheidsorganisatie WHO werden de fabrieken heropend.

Door het coronavirus valt er nu opnieuw productie uit. Volgens Castelijns zal dit nog lang gevolgen hebben. Er zijn weinig reserves om de uitval van de productie op te vangen. "Niet alles wordt elke dag geproduceerd. Je moet eigenlijk overwerken om de vier maanden achterstand in te halen", zegt Castelijns.

Ook Weite Oldenziel, directeur van grondstofproduct Ofichem, maakt zich zorgen. "Tachtig procent van de wereldproductie vindt plaats in die beiden landen. Dus als beide landen niet meer leveren of een tijd niet meer leveren, dan ondervinden we daar op de hele aardbol een probleem van", zegt hij in Zembla.

Extra medicijnenvoorraad kwam er nooit

In 2018 besloot toenmalig minister Bruno Bruins van Medische Zorg dat er extra medicijnen moesten worden geproduceerd om leveringsproblemen te voorkomen, maar die voorraad is er volgens Castelijns nooit gekomen. Hij vreest dat er door het medicijnentekort uiteindelijk nog meer mensen zullen sterven.

Het ministerie laat aan Zembla weten dat er nog steeds wordt gekeken naar de realisering van een voorraad. In de zomer hoopt het de Kamer hierover te kunnen informeren.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.