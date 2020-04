Door de uitbraak van het coronavirus dreigt er een tekort aan beschermende kleding voor de bestrijding van de eikenprocessierups te ontstaan. Daarvoor waarschuwen brancheorganisatie Vereniging van Hoveniers en Groenverzorgers (VHG) en verschillende aannemers donderdag in NRC.

In mei beginnen eikenprocessierupsbestrijders weer met het wegzuigen van nesten, maar volgens Marc Kusters, beleidsadviseur bij de VHG, hebben de meeste aannemers alleen genoeg beschermingspakken voor de eerste weken.

De pakken moeten uit China komen, maar door het COVID-19-virus komt er veel minder voorraad binnen. "En wat er binnenkomt, is bijna allemaal bestemd voor de zorg", zegt Kusters tegen NRC.

Vanwege de grote tekorten in de zorg worden ondernemers daarnaast opgeroepen om beschermingsmateriaal te doneren. Het is volgens de VHG niet duidelijk door hoeveel ondernemers hieraan gehoor is gegeven. Één eikenprocessierupsbestrijder zegt tegen NRC vijfhonderd pakken te hebben afgestaan. Dat is de helft van zijn voorraad.

De eikenprocessierups is tussen april en augustus actief in Nederland. In mei krijgen de rupsen zogeheten brandharen. Deze verspreiden zich via de lucht en kunnen zorgen voor gezondheidsklachten, zoals jeukerige bultjes. Vorig jaar was de overlast van de eikenprocessierups zo groot dat 85 uit 100.000 Nederlanders naar de dokter gingen met klachten. Ook dit jaar is de verwachting dat de rupsen voor gezondheidsproblemen zullen zorgen.

Vanwege de brandharen van de rups kunnen de nesten niet worden weggezogen zonder beschermende kleding. "Dat zou echt hartstikke fout gaan", zegt Kusters in NRC. En ook een ander soort pak dat bruikbaar zou zijn voor de bestrijding wordt in China geproduceerd. Hierdoor is ook aan die pakken momenteel een tekort.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.