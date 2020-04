Het kabinet is bereid om maximaal 1 miljard euro te storten in het nog op te richten coronafonds, zegt minister van financiën Wopke Hoekstra. Landen die zwaar worden getroffen door het coronavirus en er financieel niet goed voorstaan, kunnen er een beroep op doen om medische hulp te financieren.

"Ik denk ruwweg aan enkele honderden miljoenen tot 1 miljard euro", zegt Hoekstra woensdagavond tegen NU.nl. Hij benadrukt dat het geen lening, maar een gift is.

Nederland wil zo "substantieel bijdragen aan de volksgezondheid in Europa", aldus de bewindsman.

Het fonds is bedoeld om de coronacrisis te bestrijden. Landen moeten er duidelijk behoefte aan hebben, benadrukt Hoekstra. Het uitzoeken van hoe het precies zit met de controle op de uitgave en welke voorwaarden eraan verbonden zijn, is een volgende stap.

Het staat de andere lidstaten van de Europese Unie vrij om ook te doneren. Er wordt geen verdeelsleutel afgesproken, zoals dat in het Europese noodfonds ESM wel het geval is.

Hoekstra proeft een "breed enthousiasme" bij zijn Europese collega's. De totale grootte van het fonds is afhankelijk van hoeveel landen meedoen. Niet elke lidstaat hoeft bij te dragen. Ook dat is anders dan in het ESM.

Hoekstra: 'Nu opgave om verstandig met elkaar verder te gaan'

Hoekstra benadrukt dat Nederland tegen het gezamenlijk uitbrengen van Europees schuldpapier, eurobonds, is en blijft. Zo'n financieel instrument, waar met name landen met een zwakke economie van profiteren, is de wens van enkele Zuid-Europese landen. Vooral Italië en Spanje hameren hierop, maar ook Frankrijk en België hebben zich ervoor uitgesproken.

Het Nederlands 'nee' tegen dat plan zette kwaad bloed bij de Italianen. Enkele politici uit het land schreven in een open brief in een Duitse krant dat het Nederland ontbrak aan ethiek en solidariteit.

Hoekstra heeft begrip voor die emoties, zegt hij nu. Dinsdag erkende de bewindsman ook al ruiterlijk dat het hem ontbrak aan empathie. "Het is nu de opgave om verstandig met elkaar verder te gaan", aldus Hoekstra.

Premier Mark Rutte kondigde het plan voor een coronafonds eerder woensdag aan tijdens een Kamerdebat. Binnenkort bespreekt hij het plan met de voorzitter van de Europese Raad Charles Michel, de Italiaanse premier Giuseppe Conte en de Spaanse minister-president Pedro Sánchez.

Italië en Spanje worden in Europa het hardst geraakt door het coronavirus. Beide landen hebben meer dan honderdduizend besmettingen. Spanje heeft meer dan negenduizend doden, Italië ruim dertienduizend.

