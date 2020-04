Leerplichtambtenaren gaan op grote schaal huisbezoeken afleggen bij kwetsbare kinderen. Het gaat om kinderen die thuis niet geholpen kunnen worden met huiswerk of om kinderen die thuis geen veilige thuissituatie ervaren.

Een woordvoerder van onderwijsminister Arie Slob heeft een bericht hierover van de NOS bevestigd. Deze groep kinderen dreigt door het sluiten van de scholen tijdens de coronacrisis tussen wal en schip te belanden.

"We merken nu dat het soms moeilijk is om deze kinderen te bereiken", stelt Slob in een interview met de NOS. "Daarom zullen we de leerplichtambtenaren nu gaan inzetten, niet om te beboeten, maar om met deurbezoeken contact te leggen en ervoor te zorgen dat voor die leerlingen goede opvang kan worden verzorgd."

De woordvoerder van de minister kan niet zeggen om hoeveel kinderen het exact gaat. Maar mogelijk bevinden duizenden kinderen zich in probleemgezinnen of ondervinden problemen tijdens de weken van thuisonderwijs.

Ook Kindertelefoon signaleert flinke toename probleemgevallen

Leerplichtambtenaren in Zwolle en Ede zijn de afgelopen dagen al langs geweest bij kwetsbare kinderen.

De Kindertelefoon signaleerde vorige week ook al dat het aantal telefoontjes van kinderen die momenteel problemen thuis ervaren flink is gestegen sinds de sociale isolatie van kracht is. Het gaat om gesprekken over huiselijk geweld, seksueel misbruik, ruzie en kinderen die aangeven dat ze niet thuis willen zijn. Het gaat om vele honderden gesprekken per week.

