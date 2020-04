Het aantal overleden coronapatiënten en besmettingen in China is veel groter dan het land meldt, stelt een geheim rapport van de Amerikaanse inlichtingendiensten volgens bronnen van Bloomberg.

Drie functionarissen binnen de Amerikaanse overheid hebben op anonieme basis de kern van het rapport aan Bloomberg omschreven. Daarin zou volgens hen staan dat China de werkelijke omvang van de uitbraak bewust geheim heeft gehouden.

Eind 2019 werd de uitbraak voor het eerst vastgesteld in China. Sindsdien heeft het land zo'n 82.000 besmettingen gemeld en 3.300 doden. Tot nu toe zijn er in Italië ruim 12.000 doden gevallen en Spanje 9.000.

Over de officiële cijfers uit China bestaan al langer vragen bij critici, ondanks het feit dat wereldgezondheidsorganisatie WHO vol lof sprak over de transparantie en agressieve aanpak van China tijdens de uitbraak.

Het land veranderde meermaals de telmethode voor gevallen en doden en probeerde de uitbraak aan het begin buiten zicht te houden. Veel mensen die overleden zouden niet op het virus getest zijn, schreef het lokale medium Caixin onlangs.

In reactie op kritiek van Chinese burgers ontsloeg Peking in februari al twee leiders van de provincie Hubei, waar Wuhan de hoofdstad is. Peking gaf destijds toe dat dat er "tekortkomingen" zijn geweest in de aanpak van de uitbraak. Een reactie op beschuldigingen dat het cijfers bewust laag hield, heeft het land nog niet gegeven.

Chinese cijfers waren leidend

De coronaviruscoördinator van het Witte Huis, Deborah Birx, zei dinsdag tijdens een persconferentie dat de cijfers uit China de internationale reactie op het virus heeft beïnvloed.

"De medische gemeenschap heeft de Chinese cijfers als volgt geïnterpreteerd: dit is serieus, maar kleiner dan wat iedereen verwachtte. Ik denk dat we belangrijke gegevens misten, nu dat we zien wat er in Italië en Spanje gebeurt."

Eén van de overheidsfunctionarissen die Bloomberg over het rapport inlichtte, zegt dat het document vorige week door het Witte Huis is ontvangen.

Trump noemde corona 'Chinees virus'

In de VS is het aantal doden gestegen naar meer dan 4.000. De Amerikaanse president Donald Trump ligt herhaaldelijk onder vuur, omdat hij volgens velen de ernst van de pandemie bagatelliseerde.

Trump verwees onlangs naar het virus als "het Chinese virus", tot grote onvrede van Peking. De president zei dinsdag ook dat hij een "achterhaald testsysteem" voor het nieuwe coronavirus heeft geërfd van zijn voorgangers.

Het Witte Huis verwacht dat de pandemie in de VS in totaal uiteindelijk tot 200.000 levens zal kosten. Zonder de inmiddels genomen maatregelen zou het aantal doden op ruim 2,2 miljoen doden komen, aldus Trump.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.