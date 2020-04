Premier Mark Rutte wil dat er een zogenoemd Europees coronafonds wordt opgericht voor landen die zwaar door het coronavirus zijn getroffen en een zwakke economie hebben. Het gaat om een gift voor medische apparatuur.

Het is de bedoeling dat alle EU-lidstaten geld in het coronafonds stoppen. De Nederlandse bijdrage wordt wat Rutte betreft "substantieel".

"Het is geen lening en geen garantie, het is een gift", zei Rutte woensdag in een debat over het coronavirus in de Tweede Kamer. "Het gaat erom landen te helpen met medische zorg. Landen die hard zijn geraakt door het virus en een zwakke economische structuur hebben. Vanuit de gedachte dat het nodig is om elkaar te helpen."

Op Ruttes initiatief wordt het plan binnenkort telefonisch besproken met voorzitter Charles Michel van de Europese Raad, de Italiaanse premier Giuseppe Conte en de Spaanse minister-president Pedro Sánchez.

Nederland kreeg veel kritiek vanwege houding jegens Italië en Spanje

De nadruk om vooral solidair met de Zuid-Europese landen te zijn, volgt op een storm van kritiek op de Nederlandse houding jegens financiële hulp. Met name Italië had kritiek op de afwijzende houding van Nederland. Dat land en Spanje hebben de meeste overleden coronapatiënten te betreuren.

Rutte en minister Wopke Hoekstra (Financiën) maakten de afgelopen dagen vooral duidelijk wat zij niet wilden: de uitgifte van gezamenlijk schuldpapier, oftewel eurobonds.

Dat standpunt is niet veranderd. Er zijn volgens Rutte nog veel meer lidstaten tegen dit financiële instrument. "Je verbreekt het delicate evenwicht tussen enerzijds een gezamenlijke munt en anderzijds een eigen, soeverein begrotingsbeleid", zei Rutte. "Daar past het gezamenlijk uitgeven van schuldpapier niet bij, want dan staan we samen garant voor de staatsschuld."

Rutte: Helemaal niets afspreken is 'ingewikkeld'

Dan is er nog de optie om het Europese noodfonds ESM, dat tijdens eurocrisis werd opgericht, in te zetten. Zodra een land daar een beroep op doet, gaat dat zoals afgesproken gepaard met afspraken over bezuinigingen en hervormingen. Dit moet ervoor zorgen dat de betreffende landen een volgende crisis beter op eigen kracht kunnen opvangen.

Rutte begrijpt dat het nu geen optie is om eisen over bezuinigingen op tafel te leggen. Maar helemaal niets over financiële steun afspreken, noemt hij "ingewikkeld". "Pure begrotingssteun zonder enige randvoorwaarden is ook in strijd met het ESM-verdrag."

Rutte erkent dat hij in deze discussie fouten heeft gemaakt. "Ik benadrukte alleen de randvoorwaarden. Daardoor dachten ze in Italië: we moeten midden in de coronacrisis het parlement bijeenroepen en morgen de pensioenleeftijd verhogen. Dát was niet ons punt."

Hoekstra, die ook werd beschuldigd van een starre houding richting de landen die al in nood verkeren, erkende dinsdag dat hij meer empathie had moeten tonen.

