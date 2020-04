Het besluit van het kabinet om de coronamaatregelen tot en met 28 april te verlengen, kan rekenen op unanieme steun van de Tweede Kamer. Tegelijkertijd heeft een deel van de Kamer grote zorgen over de capaciteit op de intensivecareafdelingen en vragen meerdere partijen zich af of het tijd is voor extra maatregelen. Maar volgens premier Mark Rutte is dat niet nodig.

"Wat kunnen we nog voor extra stappen zetten om te voorkomen dat er nog meer mensen op de intensive care belanden?", deze vraag van GroenLinks-leider Jesse Klaver aan het kabinet stond woensdag centraal in het debat over de verlenging van de coronamaatregelen.

"Verlenging is verstandig", zei Geert Wilders (PVV). "En het RIVM is voorzichtig optimistisch, maar de realiteit is gitzwart. Aanstaande zondag zijn 2.400 ic-bedden nodig. Hoe gaat het kabinet dat regelen? En wat als de ic's overlopen?"

Eerder op de dag bleek uit een briefing met Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), dat er rekening moet worden gehouden met het noodscenario waarin meer patiënten op de intensive care terechtkomen dan de ziekenhuizen aankunnen. Hoe de zorg eruit komt te zien als het aantal ic-patiënten boven 2.400 uitkomt, zei hij niet te weten.

Wanneer is er sprake van een crisissituatie?

Lodewijk Asscher (PvdA) vroeg het kabinet om opheldering. De derde fase, waarin sprake is van een crisisscenario waar Gommers eerder over sprak, kan alleen door de minister worden vastgesteld. "Wanneer wordt dat crisisbesluit genomen?"

Dat is volgens minister Hugo de Jonge moeilijk te zeggen. Hij zei dat vorige week het maximum aantal bedden op 1.600 lag, maar dat het zondag naar 2.400 bedden gaat. Het kabinet blijft kijken naar mogelijkheden om op te schalen. Wanneer code zwart in werking treedt is dan ook nog niet duidelijk. "Natuurlijk willen we transparant zijn, maar we zijn nooit in die fase geweest." Op dit moment wordt uitgewerkt wanneer en onder welke voorwaarden de minister moet besluit tot een derde fase.

Kamer wil meer maatregelen

Het ongemak over de ic-capaciteit leeft bij vrijwel alle partijen in de Kamer. En hoewel er brede steun voor de verlenging van de maatregelen is, vraagt een deel van de Kamer zich af of het kabinet niet meer moet doen om te voorkomen dat de ic's het niet meer aankunnen.

Zo is CDA'er Pieter Heerma verbaasd over het feit dat er geen enkele vorm van controle op vluchten vanuit brandhaard New York is. Ook krijgt hij signalen dat Duitsers en Belgen van plan zijn om tijdens het paasweekend naar Nederland te trekken.

Klaver is het daarmee eens en wil ook een verplichte sluiting van vakantieparken in de meivakantie. Maar er kan nog meer, vindt hij. Samen met Asscher vraagt hij zich af waarom religieuze bijeenkomsten met een maximum van dertig personen nog zijn toegestaan.

Geen scherpere maatregelen, mogelijk wel besluit over vluchten uit New York

Het kabinet wil geen religieuze diensten verbieden, omdat dit volgens de premier grondwettelijk niet mogelijk is. Tegelijkertijd ziet hij dat verschillende geloofsgemeenschappen zich al houden aan de richtlijnen.

Nog scherpere maatregelen zijn volgens Rutte echter niet nodig. "Er ligt nu een strak pakket", zei hij. "De maatregelen lijken te werken." De premier zei dat de experts op dit moment niet adviseren om verder te gaan, maar het kabinet beraadt zich wel op een mogelijke toestroom van Duitse toeristen en vluchten vanuit New York. Naar verwachting komt het kabinet donderdag met een besluit hierover.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

