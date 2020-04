Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), weet niet wat er met de intensivecarezorg gebeurt als deze in een crisissituatie terechtkomt. Op dit moment zit de sector in de fase ervoor, de opschaalfase.

De ic-zorg in Nederland loopt door de toename van het aantal coronapatiënten tegen de grenzen aan van wat betreft zorgapparatuur en de druk voor het zorgpersoneel.

Als het aantal ic-opnames blijft stijgen, dan is er sprake van een crisissituatie. "Ik weet niet hoe we dat gaan doen", zei Gommers woensdag tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. "Dat besluit is aan de minister."

In de opschaalfase van dit moment zijn 2.400 ic-bedden nodig, die ook beschikbaar zijn, zegt Gommers. Hij schat dat er daarvan negentienhonderd ic-bedden nodig zijn voor coronapatiënten en vijfhonderd voor overige ic-patiënten.

Gommers schetst hoe het er nu aan toegaat op de ic-afdelingen. "Je levert intensivecarezorg buiten de intensive care. Je beademt patiënten op operatiekamers, op uitslaapkamers. Op gewone kamers, die je inricht als intensive care."

Meer druk op zorgpersoneel

Dat betekent ook meer druk op het zorgpersoneel. Gommers: "Je vraagt aan je ic-personeel om op te rekken. Dat betekent voor een ic-verpleegkundige die gewend is om voor maximaal twee patiënten te zorgen, nu om voor drie en misschien wel vier patiënten te zorgen. Dat geeft echt spanning."

Gommers krijgt berichten dat ic-verzorgers de druk en stress voelen dat zij niet meer in control zijn. "Dan kun je essentiële fouten maken waardoor patiënten komen te overlijden. In die fase zitten we nu."

RIVM-baas Van Dissel: 'Nederland, houd vol'

Ook RIVM-baas Jaap van Dissel sprak de Kamerleden toe. Hij benadrukte hoe belangrijk het is dat mensen zich houden aan de maatregelen die maandagavond werden verlengd tot en met 28 april.

Het doel van die maatregelen, zoals 1,5 meter afstand houden als je naar buiten gaat en binnen blijft als je koorts hebt of benauwd bent, is om de kwetsbaarste personen in de samenleving te beschermen. Dat zijn vooral ouderen en ouderen die al ziek zijn.

Het RIVM adviseert de regering nog steeds om het virus maximaal onder controle te krijgen en om de curve van het aantal besmettingen af te vlakken zodat de ic-capaciteit het nog aan kan.

Van Dissel concludeerde dat de maatregelen lijken te werken. De ziekte verspreidt zich minder snel, steeds minder mensen worden besmet door iemand met het virus, maar er komen nog dagelijks patiënten bij, waarschuwt de RIVM-baas. "Als we de maatregelen nu loslaten, dan neemt het aantal besmettingen helaas weer toe."

"We zijn er nog niet", was de boodschap van Van Dissel. Het is volgens hem "cruciaal" dat iedereen zich ook de komende weken aan de afspraken houdt. "Nederland, houd vol", aldus de RIVM-baas.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.