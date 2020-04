De Amerikaanse president Donald Trump heeft de autoriteiten in Florida in de nacht van dinsdag op woensdag (lokale tijd) opgeroepen om het cruiseschip MS Zaandam van de Holland America Line (HAL) toe te laten. Op het schip bleken vorige week meerdere mensen besmet met het coronavirus. Sindsdien zoekt het schip, dat onder de Nederlandse vlag vaart, naar een bestemming.

Trump gaat met Ron DeSantis, de gouverneur van Florida, in gesprek over het toelaten van het cruiseschip. "De passagiers gaan dood op het schip", zegt de president. "Ik doe wat juist is. Niet alleen voor ons, maar voor de mensheid."

Het cruiseschip zou eigenlijk aanmeren in Chili, maar is vanwege de besmettingen geweigerd. Een deel van de passagiers is inmiddels overgebracht naar een ander cruiseschip, de MS Rotterdam, zodat de MS Zaandam meer ruimte en tijd heeft voor de medische zorg van de overgebleven passagiers. Beide schepen zijn onderweg naar de haven van de stad Fort Lauderdale in de Amerikaanse staat Florida.

De gouverneur van Florida heeft eerder aangegeven het cruiseschip te willen weigeren. Volgens hem wil de MS Zaandam haar zieke passagiers "dumpen" in Florida. Ook de burgemeester van de stad Fort Lauderdale in Florida, Dean Trantalis, zei zondag dat er nog geen toestemming was verleend voor het aanmeren van het schip. Hij noemde de komst van het schip "onacceptabel".

Vier opvarenden kwamen vorige week om het leven, onder wie één Nederlander. De directeur van de HAL, Orlando Ashford, zei in de lokale krant South Florida Sun Sentinel dat hij vreest dat er meer passagiers zullen overlijden. Er waren twintig Nederlanders aan boord van het schip.

Op het cruiseschip bevonden zich in totaal 1.243 passagiers en 586 bemanningsleden. Tientallen passagiers en bemanningsleden hebben zich gemeld met griepverschijnselen. Het is niet duidelijk hoeveel van de opvarenden zijn opgeplaatst naar de MS Rotterdam.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.