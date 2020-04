Het coronavirus heeft de beurzen wereldwijd flink geraakt in het eerste kwartaal van 2020, meldt BBC News in de nacht van dinsdag op woensdag. De Amerikaanse beursindex S&P 500 leed een verlies van 20 procent; de laagste positie sinds 2008.

De aandelenbeurs op Wall Street sloot dinsdagavond ook met verlies voor onder meer de Dow Jones en de FTSE 100 van Londen. Zij verloren het afgelopen kwartaal respectievelijk 23 en 25 procent.

De aandelenbeurs wordt momenteel hard geraakt door angst van investeerders voor de gevolgen van het COVID-19-virus. Veel autoriteiten nemen maatregelen om het aantal besmettingen in hun land te beperken. Door het virus zijn veel landen (gedeeltelijk) op slot gegaan. Ook hebben veel landen reisrestricties opgelegd. Deze maatregelen hebben grote gevolgen voor de wereldeconomie.

Economen waarschuwen dat de wereldeconomie waarschijnlijk harder wordt getroffen door het coronavirus dan tijdens de financiële crisis in 2008. Marktonderzoeker IHS Markit verwacht dat de groei dit jaar met 2,8 procent zal afnemen. In 2009, midden in de economische crisis, nam de groei af 1,7 procent. Vooral de economieën van landen die het hardst worden getroffen door het coronavirus, zoals Italië, zullen lijden onder de crisis.

Dinsdag werd al bekend dat de AEX maart heeft gesloten op 479 punten. Dat is 10,5 procent lager dan een maand eerder. De laatste keer dat de AEX zo veel verloor, was in augustus 2011; toen verloor de AEX ongeveer 11 procent. Op 12 maart beleefde de AEX met een verlies van 10,8 procent de slechtste dag sinds 1987.

