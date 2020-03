De commandant van het Amerikaanse vliegdekschip de USS Theodore Roosevelt heeft in een brief de noodklok geluid over de situatie op het schip. Meer dan honderd van de bijna vijfduizend bemanningsleden zijn positief getest op het coronavirus. De Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper heeft dinsdag echter laten weten een evacuatie van de bemanningsleden nog niet nodig te vinden.

"Er is een politieke oplossing nodig", schrijft kapitein Brett Crozier in de brief. Hij pleit voor maatregelen die de verdere verspreiding van het virus op de USS Theodore Roosevelt voorkomen. "We zitten niet in een oorlog, mariniers hoeven niet te sterven", betoogt de commandant.

Volgens de commandant is het onmogelijk om op het schip voldoende afstand van elkaar te houden. Een week geleden waren er acht opvarenden positief getest op het COVID-19-virus. Inmiddels heeft het zich verspreid en hebben meer dan honderd van hen het virus opgelopen.

Evacuatie nog niet nodig

De minister van Defensie van de Verenigde Staten, Mark Esper, heeft dinsdag (lokale tijd) gereageerd op de Amerikaanse nieuwszender CBS. Hij zegt dat het niet het juiste moment is om een Amerikaans vliegdekschip te evacueren vanwege de uitbraak van het coronavirus. "Ik denk niet dat we al op dat punt zijn gekomen", zegt Esper.

Wel is het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie, bezig om hulpmiddelen en assistentie naar het schip te vervoeren. Ook wordt waar nodig extra medisch personeel ingezet. Volgens Esper is het doel om de verspreiding van het virus te beperken. Geen van de crewleden zouden op dit moment ernstig ziek zijn.

De USS Theodore Roosevelt ligt sinds een week in de haven van Guam, een Amerikaanse eiland in de Stille Oceaan. Het schip vertrok drie weken geleden vanuit Vietnam. Voor vertrek was de bemanning uitgebreid getest op het coronavirus.

