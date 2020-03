De Verenigde Staten wil honderden noodziekenhuizen inrichten om de druk die door het coronavirus op het zorgsysteem is komen te liggen te verminderen. Dinsdag werden ongeveer 16.000 nieuwe besmettingen vastgesteld, waarmee het aantal besmettingen in het land oploopt tot bijna 180.000.

Vanwege het hoge aantal besmettingen is het Amerikaanse leger op zoek naar hotels, slaapzalen, congrescentra en grote open ruimtes om 341 noodziekenhuizen in te kunnen opzetten, vertelt het hoofd van de ingenieursafdeling van het Amerikaanse leger Todd Semonite dinsdag aan televisieprogramma Good Morning America.

De ingenieursafdeling van het leger is al bezig een congrescentrum in New York om te bouwen tot een noodziekenhuis met zeker duizend bedden. Ook wordt in Central Park een veldhospitaal opgezet. New York vormt het epicentrum van de corona-uitbraak in de Verenigde Staten, er zijn bijna 76.000 mensen besmet met het virus.

Ook in Amerikaanse steden New Orleans, Los Angeles en Chicago worden congrescentra omgebouwd tot noodziekenhuizen.

Corona kan in de VS leiden tot 200.000 doden

De Amerikaanse regering meldde maandag op basis van modellen dat COVID-19 tot 200.000 doden in de Verenigde Staten kan leiden. President Trump kondigde in de nacht van zondag op maandag daarom aan de huidige coronamaatregelen in het land te verlengen tot zeker 30 april.

Amerikanen moeten nu tot eind april zoveel mogelijk sociaal contact vermijden. Trump verwacht over twee weken een piek in het dagelijks aantal gemelde sterfgevallen.

Volgens Trump kunnen er in totaal 2,2 miljoen coronapatiënten overlijden als mensen niet genoeg afstand houden.

