Ten tijde van de COVID-19-pandemie domineert slecht nieuws vaker dan gebruikelijk de voorpagina van NU.nl. Toch is er ook positief nieuws rond het coronavirus te melden. Daarom maken wij een paar keer per week een overzicht.

Nederlanders houden zich aan coronamaatregelen

Een week nadat het nog vol was op stranden en in parken, krijgen Nederlanders een compliment van de burgemeesters voor de manier waarop ze zich afgelopen weekend aan de coronamaatregelen hebben gehouden.

"Ik vind dat het geweldig gaat", aldus Pieter Broertjes, burgemeester van Hilversum en voorzitter van de veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek.

Bedrijven leveren extra beademingsmachines

De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) hoopt dat ziekenhuizen zondag samen ongeveer 2.400 bedden op de intensive care hebben. Daarvoor is het noodzakelijk dat er extra beademingsapparaten komen.

Afgelopen weekend leverde Philips de eerste honderd van in totaal duizend nieuwe beademingsapparaten. En het Enschedese bedrijf Demcon heeft een akkoord bereikt met het ministerie van Economische Zaken om binnen twee weken vijfhonderd 'eenvoudige' beademingsmachines te bouwen, geschikt voor oudere patiënten.

Zondag met Lubach zet actie op voor Rode Kruis

Een actie van Zondag met Lubach heeft het Rode Kruis flink wat geld opgeleverd. Door de opbrengst van de verkoop van T-shirts met daarop de tekst "Ik, Geloof, In, Jou, En, Mij" plus losse donaties gaat er al meer dan 250.000 euro naar het Rode Kruis.

Arjen Lubach vertelde dinsdagochtend aan NU.nl dat er voorlopig ruim tienduizend T-shirts zijn verkocht.

Evenementenlocaties worden noodhospitaal

De COVID-19-pandemie zorgt wereldwijd voor een grote druk op het zorgstelsel én voor de afgelasting van vrijwel alle evenementen. Daarom worden steeds meer concertzalen en sportstadions omgebouwd tot noodhospitaal.

Rotterdam Ahoy stelt meerdere zalen ter beschikking voor de opvang van kwetsbare Rotterdammers, in Brazilië wordt het beroemde Maracanã-voetbalstadion een tijdelijk ziekenhuis en in de Verenigde Staten kunnen op het tenniscomplex van de US Open in New York binnenkort zo'n 350 patiënten worden opgevangen.

Piek ziekenhuisopnames Brabant mogelijk al geweest

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is voorzichtig positief over het beeld van het aantal ziekenhuisopnames in Noord-Brabant. De piek in het aantal nieuwe opnames lijkt mogelijk al achter de rug in de provincie.

In Brabant zijn de maatregelen tegen het coronavirus het eerst ingegaan. Daardoor zullen de effecten van de maatregelen naar verwachting daar het eerst zichtbaar worden.

101-jarige vrouw hersteld van coronavirus

Een 101-jarige vrouw die besmet was met het coronavirus is dinsdag na anderhalve week ontslagen uit het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel. "Ze is een zelfstandige dame die weet wat ze wil", zegt de jongste dochter van de vrouw.

