Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) publiceert elke dag een overzicht van cijfers over de coronacrisis in Nederland. NU.nl bracht de meeste cijfers die nu (dinsdag 31 maart) bekend zijn samen in zeven grafieken.

Het aantal sterfgevallen per dag

Het RIVM brengt in de dagelijkse update de nieuw gemelde sterfgevallen naar buiten. Dit betekent niet dat er die dag zo veel mensen zijn gestorven, maar dat het RIVM die dag zo veel meldingen heeft binnengekregen.

Tussen het moment dat een overlijdensgeval wordt vastgesteld en het moment dat de melding daarover bij het RIVM binnenkomt, zit vaak vertraging. In onderstaande grafiek is het daadwerkelijke aantal sterfgevallen per dag te zien. Deze aantallen kunnen nog veranderen. In dit artikel lichten we uitgebreid toe hoe dat zit.

Aantal ziekenhuisopnames lijkt af te nemen

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames lijkt nog steeds af te vlakken sinds de zichtbare opnamepiek op 24 maart. Dit is vooral in Noord-Brabant zichtbaar, meldt het RIVM dinsdag.

In Gelderland, Limburg, Noord-Holland en Zuid-Holland stijgt het aantal opnames nog wel. In Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland en Zeeland blijft het aantal volgens het RIVM "stabiel laag".

Of het aantal ziekenhuisopnames daadwerkelijk afvlakt, kan pas over enkele dagen worden geconcludeerd. Wel zegt het RIVM voorzichtig positief te zijn.

Vooral ouderen opgenomen in ziekenhuis

Van het totale aantal besmettingen is ruim de helft (57,7 procent) zestig jaar of ouder. De meeste mensen die in het ziekenhuis worden opgenomen zijn in de zeventig. De meeste overledenen waren in de tachtig.

Mannen lijken zieker te worden dan vrouwen

Het aantal besmettingen is bij mannen en vrouwen ongeveer gelijk, maar mannen komen vaker in het ziekenhuis terecht door COVID-19. Daarbij komt dat ook de meeste sterfgevallen man zijn. In beide gevallen is bijna twee derde man. Hoe dat komt, legden we uit in dit artikel.

Relatief weinig besmettingen in Noord-Nederland

Het zuiden van Nederland is zwaar getroffen door het coronavirus, maar in Noord-Nederland is het aantal besmettingen nog relatief laag. De meeste patiënten komen uit Noord-Brabant, terwijl Groningen, Friesland en Drenthe tot de provincies met de laagste patiëntenaantallen behoren.

Ook Noord- en Zuid-Holland zien hoge aantallen besmettingen.

Toename in aantal opnames op de ic

De Nederlandse intensivecareafdelingen staan onder druk. Maandag passeerde het aantal patiënten op de ic's de duizend, waarvan het merendeel besmet is met het coronavirus.

Om de stijging op te vangen worden er ook meer ic-bedden in gebruik genomen. Het aantal bedden is opgeschaald van 1.150 naar 1.600, waarvan 1.025 bedden bedoeld zijn voor coronapatiënten.

Per dag komen er ongeveer tachtig nieuwe patiënten bij op de ic's. Gemiddeld blijven mensen twee tot drie weken op de afdeling liggen.

