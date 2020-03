Een 101-jarige vrouw die was besmet met het coronavirus, is hersteld en wordt dinsdag ontslagen uit het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel. "Het is een kranige dame", zo beschrijft een longarts in het ziekenhuis.

Anderhalve week geleden kwam de vrouw in het ziekenhuis terecht nadat ze kortademig werd. Een test wees uit dat ze besmet was met het coronavirus.

Haar jongste dochter vertelt dat de vrouw een "zelfstandige dame is die weet wat ze wil. Ze heeft in haar leven heel veel meegemaakt en altijd hard gewerkt. Natuurlijk is ze soms ook eigenwijs". De vrouw kan nu verder tot rust komen in een verpleeghuis.

De verpleegkundigen en de longartsen laten weten blij te zijn met het nieuws. Longarts Sunil Ramlal stelt dat het prachtig is om "te zien hoe zij zich aan de leefregels houdt. Ze kucht netjes in haar elleboog en ik moest op gepaste afstand van haar blijven. Laten we ons allemaal aan deze leefregels houden, dat is zo cruciaal".