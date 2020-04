De informatie rond het coronavirus vliegt je om de oren. We geven je graag een overzicht van alle betrouwbare informatie over het virus, de maatregelen en verwachtingen, en zetten op een rij wat je moet/kan doen nu je veel thuis bent. Deze pagina wordt constant aangevuld met nieuwe informatie, artikelen en video's.

In deze gids hebben we de informatie opgedeeld in drie categorieën. Bovenaan vind je de belangrijkste informatie over de actuele situatie in Nederland. Daarna geven we je tips voor als je thuiswerkt en überhaupt veel thuis bent en onderaan vind je de belangrijkste artikelen over het coronavirus in het algemeen.

Dit moet je weten over de situatie in Nederland

Het aantal doden uitgesplitst met dag waarop zij zijn overleden (dus niet de dag waarop zij zijn geregistreerd voor de dagelijkse cijferupdate van het RIVM)

Bekijk hier de actuele stand van zaken in meer grafieken

2. Belangrijke achtergrondinformatie over het coronavirus in Nederland

3. Waarom moet je eigenlijk 1,5 meter afstand houden?

109 Video 1,5 meter afstand, of toch 2? Waarom dit per land verschilt

4. Zo gaat het eraan toe op de corona-afdeling van een ziekenhuis

255 Video Zo wordt gewerkt op de corona-afdeling van het Deventer Ziekenhuis

5. In deze video leggen we de situatie op de intensive cares in Nederland uit

102 Video Hoe Nederland omgaat met de druk op de intensive care eind mei

De beste tips voor nu je veel thuis bent/werkt

1. Zo blijf je mentaal fit



Hoe blijf je mentaal fit nu je hele dagen thuiszit en werkt? We vertellen het uitgebreid in dit stuk en geven hieronder alvast de belangrijkste tips:

Bouw aan je sociale netwerk

Maak een goede dagindeling

Ga even lopen voor of na je werk

Heb het niet alleen over zakelijke dingen met collega's

Doe iets creatiefs

Vergeet niet te lachen en wat te keten

2. Zo houd je het gezellig met je partner

De hele dag met je partner op je lip kan zorgen voor spanningen. We vroegen twee experts om hulp. Hieronder wederom wat handige tips:

Zeg niet alles wat je denkt, maar praat ruzies wel uit

Spreek af hoe je het liefst je werkdag indeelt

Plan goed wanneer je iets aan je partner vraagt

Sluit de dag af met een ritueel

3. Wat doe je met kinderen die de hele dag thuis zijn?

Heb je kinderen in huis? Dan kan thuiswerken extra zwaar zijn. In dit artikel laten we een ervaringsdeskundige aan het woord die in China wekenlang in lockdown zat met haar gezin. Dit zijn haar tips:

Durf onzeker te zijn, wees eerlijk over je twijfels

Zoek de lichtpuntjes en ben je daar bewust van

Geef jezelf tijd om te wennen

Geniet van de bijzondere periode en tijd met elkaar

Strakke schema's zijn niet altijd nodig, volg de stemming in huis

Onze collega's van NUjunior (een veilige nieuwswebsite voor kinderen) zette op een rij wat je als kind thuis kan doen nu veel activiteiten zijn afgelast en musea dicht zijn.



4. Door de maatregelen zijn opeens veel meer mensen thuis.



De buren linkt zijn gaan klussen, de buren rechts hebben de kinderen thuis, de buren boven zijn aan het werk. Hoe ga je om met elkaar in deze tijd? Lees hier het hele artikel en bekijk hieronder de tips:

Maak afspraken met je buren, leg je schema's naast elkaar

Vraag je kinderen overdag op hun stemgeluid te letten

Meld het aan je buren als je gaat klussen

5. De beste apps om te videobellen en handige tips om je voorraadkast te gebruiken

Belangrijke informatie over het coronavirus in het algemeen

1. Infectieziekten blijven voorlopig overspringen van dier naar mens

We spraken met hoogleraar virologie Wim van der Poel. "Het is een kwestie van tijd voor we weer zo'n virus meemaken", vertelt hij. Er zijn namelijk nog zo'n 300.000 virussen die in gewervelde dieren rondhuizen.

2. Mannen lijken zieker te worden van coronabesmetting dan vrouwen

Er zijn bijvoorbeeld relatief veel mannen overleden aan de gevolgen van het virus. We zochten uit of mannen echt kwetsbaarder zijn.

3. Eerste medicijnen tegen corona getest op mensen, mogen we al jubelen?

Een echt vaccin laat nog zo'n jaar op zich wachten. Hoe verloopt die zoektocht en komt het nog op tijd? Naast de ontwikkeling van een coronavaccin zijn er verschillende initiatieven om bestaande medicijnen in te zetten tegen het virus. Hoeveel hoop kunnen we daaruit putten?

4. Corona bezorgt deel van patiënten blijvende longschade

Het Longfonds ziet dat er littekenweefsel op de longen kan optreden door het coronavirus. "Er ontstaat een nieuwe longziekte", waarschuwt de organisatie.

5. Social distancing kennen we inmiddels allemaal, maar waarom helpt dit?