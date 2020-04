Hanneke Schuitemaker, hoofd virale vaccins bij farmaceut Janssen, zegt geen garanties te kunnen bieden, maar vol vertrouwen te zijn dat het bedrijf in Leiden op dit moment een werkend vaccin tegen het coronavirus ontwikkelt.

Maandag werd bekend dat de farmaceut uit tien opties voor een vaccin er een heeft gekozen die het positiefste resultaat had op basis van dierproeven en daarnaast op grote schaal geproduceerd kan worden.

"Uit de tests bleek dat dit vaccin antistoffen aanmaakt die zich kunnen hechten aan het coronavirus en dit kunnen neutraliseren", vertelt Schuitemaker (foto) aan NU.nl. Het gaat nog om resultaten in de eerste testfase.

Toch besloot het Amerikaanse moederbedrijf van Janssen, Johnson en Johnson in samenwerking met de Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), onderdeel van het Amerikaanse ministerie van gezondheid, diezelfde maandag ruim 1 miljard dollar (zo'n 900 miljoen euro) te investeren in de ontwikkeling van het vaccin.

Bedrijf eerder succesvol in ontwikkelen vaccin tegen ebola

Waar komt dit vertrouwen vandaan? Schuitemaker legt uit dat Barda al voordat de corona-uitbraak een pandemie was, contact had gelegd met het bedrijf in Leiden. De twee werkten in het verleden namelijk ook al samen bij de ontwikkeling van een vaccin tegen ebola.

"Ze hebben vertrouwen in de techniek die wij toepassen voor het ontwikkelen van een vaccin", legt Schuitemaker uit. De farmaceut maakt namelijk gebruik van een volledig onschuldig gemaakt verkoudheidsvirus en implementeert daarin een stukje van de genetische code van in dit geval het coronavirus. Met onschuldig wordt een virus bedoeld dat zich niet meer kan vermenigvuldigen.

Van het stukje genetische code van het coronavirus wordt in het lichaam dan zogenoemde S-eiwitten gemaakt, waar het lichaam dan weer antistoffen tegen aanmaakt. Hoewel deze immuunreactie alleen nog bij dieren werd vastgesteld, is Schuitemaker positief dat hetzelfde effect bij mensen bereikt kan worden.

"Wij hebben geen reden om aan te nemen dat het niet werkt", is Schuitemaker duidelijk, in de wetenschap dat het ontwikkelen van de meeste vaccins mislukt. "We moeten de realiteit onder ogen zien, maar de eerste resultaten zijn echt positief."

125 Video Waarom duurt het zo lang om een vaccin voor corona te maken?

Vaccin is al in productie genomen

Schuitemaker zegt ervan uit te gaan in september te beginnen met het testen op gezonde mensen. Op basis van die resultaten wordt dan besloten of het getest kan worden op beschermende werking tegen het coronavirus, met als alles goed verloopt een werkend vaccin begin 2021.

En vanuit die positieve gedachte wordt er nu al begonnen met de productie van het vaccin, zodat als het inderdaad werkt, er direct een voorraad klaarligt. Hoe het vaccin uiteindelijk zal worden ingezet, hangt ook af van de vraag of er tegen die tijd nog sprake is van een pandemie.

