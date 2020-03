Het aantal mensen in Nederland dat is overleden aan de gevolgen van het coronavirus is met 175 gestegen naar 1.039. Daarnaast zijn 722 nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag in de dagelijkse update.

In totaal zijn op dit moment 4.712 coronapatiënten opgenomen (geweest) in Nederlandse ziekenhuizen. Het aantal ziekenhuisopnames wordt door het RIVM en de gezondheidsexperts van het Outbreak Management Team (OMT) gebruikt als graadmeter om te zien of de getroffen maatregelen effect hebben.

De nieuwe cijfers van het RIVM betreffen niet de daadwerkelijke toename van het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen. Het gaat alleen om de meldingen die zijn binnengekomen bij het instituut. Er kan dus vertraging in zitten.

845 mensen zijn positief op het virus getest. Daarmee komt het totale aantal gemelde besmettingen in Nederland op 12.595 uit. Deze aantallen liggen in werkelijkheid hoger, omdat lang niet iedereen met symptomen getest wordt.

Aantal ic-patiënten klimt richting de elfhonderd

Het aantal patiënten op de Nederlandse intensive cares (ic's) is dinsdagochtend de 1.000 gepasseerd en kwam uit op 1.070. De cijfers van de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) worden aangeleverd door de ic's zelf en worden meerdere keren per dag bijgewerkt.

De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) heeft alle ziekenhuizen gevraagd maximaal op te schalen. Als de ziekenhuizen erin slagen, dan heeft Nederland zondag ongeveer 2.400 ic-bedden. 575 daarvan zijn gereserveerd voor patiënten die niet met het coronavirus besmet zijn.

