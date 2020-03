Lelystad Airport gaat een jaar later open vanwege de coronacrisis. Aanvankelijk zou de luchthaven, die vooral vakantievluchten van het overvolle Schiphol moet overnemen, voor het einde van dit jaar de deuren openen. Dat blijkt echter niet haalbaar, laat minister Cora van Nieuwenhuizen (Luchtvaart) dinsdag weten.

Er wordt nu ingezet op opening in november 2021, schrijft Van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer. "De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de luchtvaartsector. Wereldwijd zijn maatregelen getroffen en het aantal vliegtuigbewegingen is sterk verminderd", aldus de bewindsvrouw.

De luchtvaartmaatschappijen die vanaf Schiphol vliegen, zijn nu vooral bezig met overleven. In Nederland werken bijvoorbeeld 33.000 mensen voor KLM, De uitbraak van het coronavirus noopte de luchtvaartorganisatie tot het schrappen van 80 tot 90 procent van de vluchten. Het bedrijf heeft inmiddels een beroep gedaan op het noodpakket van het kabinet.

Doordat de toestellen aan de grond moeten blijven, is er bovendien geen sprake meer van drukte op Schiphol, schrijft Van Nieuwenhuizen.

Ook verkeerde stikstofberekeningen oorzaak van uitstel

De afkeuring van het stikstofbeleid (PAS) door de Raad van State is ook een van de oorzaken dat er nog niet kan worden gevlogen vanaf Lelystad. Van Nieuwenhuizen zei in februari nog dat het "steeds moeilijker" werd om de luchthaven nog dit jaar te openen.

Het kabinet heeft de impact van Lelystad Airport op de stikstofneerslag in de omgeving verkeerd berekend, blijkt uit eveneens dinsdag gepubliceerde rapporten.

De Commissie voor de milieueffectrapportage en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) concluderen dat er sprake is van "beperkte onderschatting" wat betreft de stikstofneerslag op gebieden in de omgeving, zoals de Veluwe.

Er werd onterecht vanuit gegaan dat de stikstofuitstoot door de warmte van de vliegtuigmotoren zou opstijgen.

Derde keer dat Van Nieuwenhuizen opening moet uitstellen

Het is de derde keer dat Van Nieuwenhuizen de opening van de luchthaven, die eigenlijk in april 2018 operationeel had moeten zijn, moet uitstellen.

Eerst waren er problemen met geluidsoverlast en zaten Europese regels een snelle opening in de weg. Daardoor ging de opening in april 2019 niet door. Daarna liep het project door het stikstofdossier opnieuw vertraging op.

Van Nieuwenhuizen rekent erop dat de luchtvaartsector snel herstelt. "Het kabinet stelt alles in het werk om de economische neergang zoveel mogelijk te beperken en optimale randvoorwaarden te creëren voor een spoedig economisch herstel na de coronacrisis."

Daarom worden de komende maanden gewoon voorbereidingen getroffen voor de opening in 2021. Ook wordt gewerkt aan de natuurvergunningen die nodig zijn door het wegvallen van de PAS.

