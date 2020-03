Scholen, kinderopvangcentra en horecagelegenheden blijven tot en met 28 april gesloten om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Ook moeten mensen tot die tijd zoveel mogelijk thuiswerken, minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren en niet met meer dan twee anderen samenkomen in de openbare ruimte. Dat heeft het kabinet dinsdag na het crisisoverleg bekendgemaakt.

Ook sport- en fitnessclubs, sauna's, seksclubs en coffeeshops blijven langer gesloten.

Daarmee zijn de maatregelen die aanvankelijk tot en met 6 april zouden duren, verlengd tot en met 28 april. Maandag was al duidelijk dat de maatregelen langer van kracht blijven, alleen was er toen nog geen einddatum bekend.

De scholen zullen in de praktijk nog langer dicht blijven, omdat de meivakantie op 25 april begint.

Premier Mark Rutte gaf alvast advies voor het paasweekend van 11 april: "Blijf zoveel mogelijk binnen." Hij raadt ook af om plannen voor de meivakantie te maken.

Het eerder afgekondigde verbod op evenementen waar een vergunning voor nodig is, blijft staan. Dergelijke evenementen zijn tot 1 juni verboden.

"Op basis van wat we nu zien, lijkt het pakket te werken. De groei vlakt af, kijk naar Brabant", zei Rutte, verwijzend naar het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten in de zwaar getroffen provincie. Maar hij blijft voorzichtig. "Het zou me verbazen als eind april alles weer normaal is en het gewone leven weer kan worden opgepakt."

Rutte stelde tevreden vast dat Nederlandse burgers zich over het algemeen aan de coronamaatregelen houden: 1,5 meter afstand houden, alleen boodschappen doen, niezen in de elleboog, regelmatig handen wassen en thuisblijven als een gezinslid koorts heeft of benauwdheid is. "Dat blijft de komende weken ook belangrijk", aldus Rutte.

Mede daarom is een totale lockdown, waarbij je alleen voor essentiële dingen naar buiten mag, nog niet aan de orde.

Ook zorgmedewerkers buiten ziekenhuizen testen

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) liet weten dat vanaf volgende week maandag ook zorgmedewerkers buiten de ziekenhuizen zullen worden getest op het coronavirus.

Nu worden vierduizend mensen per dag getest. De Jonge hoopt daarna op te schalen naar 17.500 testen per dag en uiteindelijk naar een maximale capaciteit van 29.000. "Dan kun je zelfs ook mensen buiten de zorg testen." Het is volgens de bewindsman een kwestie van weken voordat dit aantal testen wordt bereikt.

Het wordt erg spannend of er de komende dagen genoeg bedden op de intensive cares (ic's) zijn voor het toenemende aantal coronapatiënten. Voor aankomende zondag zijn er inmiddels 2.400 bedden gereed, zei De Jonge. "Het piept en het kraakt in de ziekenhuizen. De hele organisatie moet worden omgegooid."

30 Video Rutte over verlenging maatregelen: 'Het is écht nodig'

