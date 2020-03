Italiaanse politici hebben dinsdag in een open brief in de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung gesteld hoe onsolidair Nederland is in de coronacrisis omdat we ons verzetten tegen het geven van noodsteun. Ze roepen Duitsland op om afstand te nemen van Nederland.

De ruzie gaat om het Europese Stabilisatiemechanisme (ESM), een pot met geld waar alle landen unaniem voor moeten stemmen wil het opengebroken worden. Maar Nederland heeft zich tijdens overleggen star getoond en lijkt voorwaarden te willen stellen, evenals een aantal andere landen.

Duitsland is er daar een van en daarom hebben Italiaanse politici opgeroepen in de brief om solidair te zijn aan elkaar. De "Nederlandse houding" zo een gebrek aan ethiek zijn.

In de brief schrijft onder anderen Europarlementariër Carlo Calenda dat de EU "zal ophouden te bestaan" als het zich nu niet sterk toont. Er wordt ook verwezen naar het feit dat Italië de schuld van Duitsland na de Tweede Wereldoorlog kwijtschold. "Lieve Duitse vrienden, de herinnering zal jullie helpen de juiste beslissing te nemen."

Italië is zwaar getroffen door de coronacrisis. Het dodental ligt op 11.591 personen en het land is daarmee China voorbijgegaan. Ook de Spaanse Pedro Sánchez, de leider van het land dat net als Italië zwaar heeft te lijden onder de crisis, toonde zich eerder woest op Nederland.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort