Gouverneur Ron DeSantis van Florida wil niet dat de met het coronavirus besmette passagiers van het Nederlandse cruiseschip Zaandam aan land gaan in de Amerikaanse staat om te worden behandeld. Aan boord zijn vier personen overleden aan het virus en zijn meerdere andere passagiers besmet geraakt.

Het schip van de Holland America Line (HAL) ligt in de buurt van Panama, maar daar is het niet welkom. De bemanning hoopt af te kunnen meren in de haven van Fort Lauderdale in Florida, maar volgens DeSantis moet dit een "vergissing" zijn, meldt het Amerikaanse persbureau AP dinsdag.

De gouverneur zegt dat het zuiden van Florida momenteel kampt met een groot aantal coronabesmettingen en dat de staat op dit moment niet de capaciteit heeft om "buitenlanders" op te vangen. Ziekenhuisbedden moeten beschikbaar blijven voor inwoners van Florida, vindt hij. "We willen wel medisch personeel sturen, maar dan moet de cruisemaatschappij dat zelf regelen", aldus DeSantis. De Zaandam zelf heeft vier dokters en vier verplegers aan boord.

Eerder maakte de burgemeester van Fort Lauderdale al kenbaar dat hij de komst van het Nederlandse cruiseschip niet zag zitten. Dinsdag besluiten de lokale autoriteiten of zij het schip toelaten tot de haven van Fort Lauderdale.

Tientallen passagiers overgezet op zusterschip

Momenteel hebben ongeveer 130 opvarenden zich gemeld met griepverschijnselen. Afgelopen weekend werden wel al 166 passagiers zonder ziekteverschijnselen overgezet naar zusterschip Rotterdam, dat in de buurt vaart. HAL-directeur Orlando Ashford ontkende echter dat de rederij daarmee een "ziek" en een "gezond" schip wil creëren.

De Zaandam vertrok op 7 maart uit Argentinië met 1.282 passagiers aan boord, onder wie twintig Nederlanders. De bedoeling was om op 21 maart aan te meren in Chili, maar door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus zaten alle havens waar het schip wilde aanmeren op slot.

