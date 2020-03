De zogenaamde coronacheck-app die het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis (OLVG) eerder deze maand heeft geïntroduceerd voor inwoners van de gemeente Amsterdam is de afgelopen twee weken al meer dan een miljoen keer gebruikt, meldt regiopartner AT5 maandagavond. Bij 2.849 mensen werd tot nu toe een verdenking van het coronavirus vastgesteld.

35 mensen werden naar aanleiding van de verdenking ook echt doorgestuurd naar een corona screeningsunit van het OLVG.

De app biedt online hulp bij het volgen en beoordelen van klachten die mogelijk wijzen op het coronavirus. 64.000 mensen hebben de app van het OLVG en het Amsterdamse techbedrijf Luscii tot nu toe gedownload, schrijft AT5.

De app is ontwikkeld om te voorkomen dat de zorg in Amsterdam vastloopt. Ook moet het bijdragen aan een betere voorziening van de juiste zorg en hulp bij vragen over het coronavirus. Gebruikers moeten een aantal vragen beantwoorden, bijvoorbeeld over symptomen als keelpijn, neusverkoudheid, kortademigheid, koorts en hoesten.

Gebruikers moeten de klachten dagelijks monitoren. Op basis van deze informatie beoordeelt een medisch team van het ziekenhuis of en welke zorg nodig is. Indien nodig wordt er binnen 24 uur telefonisch of via de app contact opgenomen.

Vanwege het succes van de coronacheck-app willen ook andere Nederlandse ziekenhuizen hem gaan gebruiken. Het is de bedoeling dat app straks voor in totaal 4.7 miljoen mensen beschikbaar is.

Het ziekenhuis benadrukte na de lancering dat de app geen vervanging is van reguliere zorg of spoedzorg.

