Cardiologen zijn bezorgd omdat zij zien dat hartpatiënten vanwege het coronavirus veelal wegblijven uit het ziekenhuis, meldt de NRC maandagavond. Volgens de cardiologen is dit levensgevaarlijk.

Op de afdeling cardiologie in het HagaZiekenhuis in Den Haag waren vorige week zeventig procent minder patiënten die zich melden met een hartinfarct of dreigend hartinfarct dan in dezelfde week een jaar geleden. Volgens cardioloog Wilco Tanis uit het HagaZiekenhuis speelt angst voor het COVID-19-virus hierbij een grote rol.

Patiënten hebben volgens de cardiologen angst om het coronavirus op te lopen. Daarnaast willen patiënten artsen niet lastig vallen in deze drukke tijd, schrijft de NRC.

Ook in andere Europese landen is een plotselinge daling in het aantal patiënten met acute hartproblemen te merken. De Europese Vereniging voor cardiologie ESC waarschuwde vorige week al dat er sinds de coronacrisis 75 procent minder hartpatiënten zijn.

Mogelijk "golf aan overlijdens"

Dit leidt tot veel zorgen bij artsen. "Wij cardiologen zijn heel erg bang dat mensen thuis een infarct doormaken, omdat ze geen dokter durven waarschuwen of naar de spoedeisende hulp durven komen. Maar mensen met hartproblemen moet juist niet thuisblijven", zegt Tanis tegen de krant. Volgens de cardioloog kan er na het coronavirus opnieuw een "golf aan overlijdens" ontstaan als hartpatiënten wegblijven.

Ook de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) roept hart- en vaatpatiënten op om zich wel te melden bij acute klachten. Op dit moment wordt in kaart gebracht hoeveel de cardiologische zorg precies is afgenomen, schrijft de NRC. De uitkomst van dit onderzoek wordt volgende week verwacht.

