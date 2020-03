Werknemers in pedagogische beroepen raken het vaakst emotioneel betrokken bij hun werk. Bijna 30 procent van de werknemers in deze beroepen ervaart dit, blijkt dinsdag uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO). Het onderzoek werd al in 2018 uitgevoerd, ver voor het coronavirus in Nederland uitbrak.

Onder de pedagogische beroepen die vaak emotioneel betrokken zijn bij hun werk vallen onder meer artsen, verpleegkundigen, en leerkrachten. Ook ervaart deze groep mensen hun werk vaker dan gemiddeld als emotioneel veeleisend.

De tien meest emotioneel betrokken beroepsgroepen staan ook op de lijst met cruciale beroepen die door de Nederlandse overheid is samengesteld naar aanleiding van de maatregelen rondom het COVID-19-virus. Deze lijst bepaalt bijvoorbeeld of een werknemer zijn of haar kinderen naar school mag sturen en of iemand naar het werk mag als iemand in zijn of haar huishouden koorts heeft.

Leerkrachten in het basisonderwijs raken het vaakst emotioneel betrokken. 39 procent van de ondervraagde leerkrachten ervaart dit. Werknemers in zorg- en welzijnsberoepen vinden hun werk het vaakst emotioneel veeleisend. Dit geldt voor 43 procent van de gespecialiseerde verpleegkundigen en 37 procent van de medewerkers van de politie en brandweer.

Voor het onderzoek zijn 63.000 werknemers in Nederland tussen de 15 en 75 jaar ondervraagd middels de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA).

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.